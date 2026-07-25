Μεγάλη συζήτηση στο Ισραήλ για τη δίκη των τρομοκρατών της 7ης Οκτωβρίου

Έντονη νομική και πολιτική συζήτηση βρίσκεται σε εξέλιξη στο Ισραήλ σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα δικαστούν οι τρομοκράτες της Χαμάς που συμμετείχαν στη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου 2023, αλλά και κατά πόσον μπορεί να τους επιβληθεί η θανατική ποινή.

Όπως γράφει η μεγάλη ισραηλινή ειδησεογραφική ιστοσελίδα Walla, σχεδόν τρία χρόνια μετά την επίθεση, κανένας από τους τρομοκράτες που κρατούνται στο Ισραήλ δεν έχει οδηγηθεί σε δίκη, αν και πολλοί από αυτούς έχουν ομολογήσει τα εγκλήματα που διέπραξαν, δίνοντας μάλιστα ανατριχιαστικές περιγραφές, κάποιες από τις οποίες δόθηκαν στη δημοσιότητα. Πρόκειται για πρωτοφανή υπόθεση για την ισραηλινή Δικαιοσύνη, καθώς οι κατηγορούμενοι διέπραξαν μαζικές δολοφονίες, απαγωγές και άλλα εγκλήματα εντός της ισραηλινής επικράτειας.

Το νομοσχέδιο που προώθησαν οι βουλευτές Σίμχα Ρότμαν και Γιούλια Μαλινόφσκι έχει εγκριθεί από την Ολομέλεια της Κνεσέτ και προβλέπει τη σύσταση ειδικού στρατιωτικού δικαστηρίου στην Ιερουσαλήμ. Οι δικαστές θα επιλεγούν από τον αρχηγό του ισραηλινού στρατού, κατόπιν εισήγησης του προέδρου του Στρατιωτικού Εφετείου και με την έγκριση του προέδρου Ισαάκ Χέρτζογκ. Μέρος των ακροαματικών διαδικασιών αναμένεται να μεταδίδεται απευθείας.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που επικαλείται η Walla, στη διαδικασία μπορεί να καταθέσουν από 10.000 έως 12.000 θύματα και μάρτυρες εγκληματικών πράξεων, ενώ οι πρώτες αποφάσεις ενδέχεται να εκδοθούν επτά έως δέκα χρόνια μετά την έναρξη των ακροάσεων.

Κεντρικό σημείο της αντιπαράθεσης αποτελεί η θανατική ποινή. Ο πρώην επικεφαλής της Δημόσιας Υπεράσπισης, καθηγητής Γιοάβ Σαπίρ, σημειώνει ότι η σχετική νομοθεσία που προωθεί ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ δεν μπορεί να εφαρμοστεί αναδρομικά. Εξετάζεται, ωστόσο, η αξιοποίηση υφιστάμενων διατάξεων για γενοκτονία ή προδοσία, εξέλιξη που ο ίδιος θεωρεί νομικά προβληματική.

Ο Σαπίρ υποστηρίζει ότι η επιβολή θανατικών ποινών θα μπορούσε να πλήξει τη διεθνή νομιμοποίηση των δικών και να τις εμφανίσει ως διαδικασίες εκδίκησης. Αντίθετα, ο Ρότμαν υποστηρίζει ότι η διατήρηση στη ζωή ανθρώπων που διέπραξαν τέτοια εγκλήματα θα ήταν ανήθικη και ότι η τιμωρία τους αποτελεί στοιχειώδη υποχρέωση του ισραηλινού κράτους.

ΚΥΠΕ