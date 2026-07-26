«Η "Ειρήνη" του Αριστοφάνη μάς θυμίζει ότι, στο τέλος, όλα είναι επιλογές»

Η πολιτιστική διαδρομή αυτού του καλοκαιριού, από το Αρχαίο Ωδείο Πάφου και το Αρχαίο Θέατρο Κουρίου μέχρι το εμβληματικό Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, αποτέλεσε αφορμή για προβληματισμό αλλά και θαυμασμό για τη Μαρκέλλα Νεοκλέους, εκ των ιδρυτών του Τεχνόπολις στην Πάφο και άνθρωπο με μακρά παρουσία στα πολιτιστικά δρώμενα της Κύπρου. Με αφορμή τις τρείς σημαντικές παραστάσεις της «Εκάβης» στην Πάφο, της «Λυσιστράτης» στο Κούριο και της «Ειρήνης» του Αριστοφάνη στην Επίδαυρο η κ. Νεοκλέους υπογραμμίζει πως, παρά τις διαφορετικές προσεγγίσεις και τη θεματολογία τους, τα έργα συναντώνται σε έναν κοινό άξονα, τον πόλεμο, τις οδυνηρές συνέπειές του, την ανθρώπινη απληστία, τη ματαιοδοξία, την πονηριά και το βαρύ τίμημα που πληρώνουν διαχρονικά οι απλοί άνθρωποι. Ιδιαίτερη εντύπωση της προκάλεσε η «Ειρήνη» του Αριστοφάνη, την οποία χαρακτηρίζει ως μια παράσταση που διαφοροποιήθηκε από οτιδήποτε είχε παρακολουθήσει μέχρι σήμερα. «Η "Ειρήνη" ήταν κάτι εντελώς διαφορετικό από ό,τι έχω δει μέχρι σήμερα. Μια φρέσκια, ευφάνταστη σκηνοθετική προσέγγιση που συνδύασε μοναδικά το χιούμορ, τη μουσική, την επικαιρότητα και τον βαθύ προβληματισμό. Μια παράσταση που δεν φοβήθηκε να δώσει τη δική της σύγχρονη ματιά στο έργο του Αριστοφάνη και κατάφερε να κάνει ένα έργο 2.500 χρόνων να μοιάζει πιο επίκαιρο από ποτέ», ανέφερε. Η ίδια σημειώνει ότι τα μηνύματα των αρχαίων έργων παραμένουν αναλλοίωτα μέσα στους αιώνες, καθώς η ανθρωπότητα εξακολουθεί να βιώνει τις ίδιες συγκρούσεις και τα ίδια αδιέξοδα. «Ύστερα από χιλιάδες χρόνια, εξακολουθούμε να βλέπουμε την ίδια ιστορία να επαναλαμβάνεται. Πολέμοι, συμφέροντα, εξουσία, άνθρωποι που δεν μαθαίνουν από τα λάθη τους.

Η ιστορία επαναλαμβάνεται γιατί την αφήνουμε να επαναληφθεί», επισημαίνει. Κλείνοντας, η Μαρκέλλα Νεοκλέους στέκεται στο διαχρονικό μήνυμα του έργου του Αριστοφάνη, τονίζοντας πως «η "Ειρήνη" μάς θυμίζει κάτι τόσο απλό και ταυτόχρονα τόσο δύσκολο: ότι, στο τέλος, όλα είναι επιλογές».

Όπως αναφέρει, η εμπειρία ολοκληρώθηκε με τον πιο ξεχωριστό τρόπο, καθώς η παρακολούθηση μιας αρχαίας παράστασης στην Επίδαυρο, με το φεγγάρι να ανατέλλει πάνω από το ιστορικό θέατρο, αποτελεί από μόνη της μια μοναδική πολιτιστική και βιωματική εμπειρία.