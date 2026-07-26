Το παράδοξο του φετινού Ιουλίου: Βροχές πάνω από τα κανονικά και καύσωνας προ των πυλών - Πότε θα ξεπεράσει τους 40 °C η θερμοκρασία

Σημαντική άνοδος της θερμοκρασίας αναμένεται από την Τρίτη, με τον υδράργυρο να ξεπερνά τους 40 βαθμούς Κελσίου και να παραμένει σε αυτά τα επίπεδα μέχρι και την Πέμπτη, δήλωσε ο Λειτουργός του Τμήματος Μετεωρολογίας Ιάσονας Χριστοδούλου.

«Τις επόμενες ημέρες ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος και η θερμοκρασία αναμένεται να σημειώσει άνοδο, κυρίως από την Τρίτη», ανέφερε ο κ. Χριστοδούλου.

Όπως είπε, τη Δευτέρα η θερμοκρασία στο εσωτερικό θα κυμανθεί γύρω στους 38 βαθμούς Κελσίου, ενώ από την Τρίτη ο υδράργυρος θα ξεπεράσει τους 40 βαθμούς.

«Θα παραμείνουμε σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών μέχρι και την Πέμπτη», ανέφερε εκτιμώνοντας ότι η θερμοκρασία ενδεχομένως να φτάσει στους 41 με 42 βαθμούς την Τετάρτη και την Πέμπτη.

Ο κ. Χριστοδούλου σημείωσε ότι οι μέσες κλιματολογικές τιμές για το εσωτερικό είναι γύρω στους 38 βαθμούς.

«Αύριο θα είμαστε κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές, ενώ από την Τρίτη μέχρι και την Πέμπτη οι θερμοκρασίες θα βρίσκονται σίγουρα πάνω από αυτές», κατέληξε.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Τμήματος Μετεωρολογίας, η μέχρι σήμερα βροχόπτωση του Ιούλη ανέρχεται στα 5,6 χιλιοστόμετρα (mm), ποσότητα που αντιστοιχεί στο 215% της κανονικής βροχόπτωσης του μήνα που ανέρχεται στα 2,6 mm, με βάση τον μέσο όρο της περιόδου 1961-1990.

Η συνολική βροχόπτωση από την 1η Οκτωβρίου 2025 έως σήμερα ανέρχεται στα 578,3 χιλιοστόμετρα (mm), ποσότητα που αντιστοιχεί στο 117% της κανονικής βροχόπτωσης για την ίδια περίοδο, η οποία, με βάση τον μέσο όρο της περιόδου 1961-1990, υπολογίζεται στα 495,6 mm.

ΚΥΠΕ