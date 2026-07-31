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Κατασκοπευτικό θρίλερ: Χειροπέδες σε άνδρα που κατηγορείται ότι κατασκόπευε την βρετανική βάση Ακρωτηρίου για λογαριασμό του Ιράν

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Ο 44χρονος άνδρας, που κατάγεται από το Ίσλινγκτον στο βόρειο Λονδίνο, κατηγορείται ότι παρακολουθούσε τη βάση αυτή και ότι «μοιράστηκε πληροφορίες με το σώμα των Φρουρών της Επανάστασης», πρόσθεσε.

Ένας άνδρας με διπλή υπηκοότητα - Βρετανίας και Αζερμπαϊτζάν-συνελήφθη στην Κύπρο με την κατηγορία ότι κατασκόπευε για λογαριασμό του Ιράν στρατιωτική βάση της Βρετανικής Βασιλικής Αεροπορίας, όπως ανακοίνωσε η βρετανική αστυνομία.

Ο Ράσαντ Σουλτάνοφ συνελήφθη στις 17 Ιουλίου από τις κυπριακές αρχές στο πλαίσιο έρευνας της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας της αστυνομίας του Λονδίνου σε σχέση με περιστατικά που σημειώθηκαν στη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι από τις 11 Μαΐου ως τις 22 Ιουνίου 2025, επεσήμανε η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου.

Ο 44χρονος άνδρας, που κατάγεται από το Ίσλινγκτον στο βόρειο Λονδίνο, κατηγορείται ότι παρακολουθούσε τη βάση αυτή και ότι «μοιράστηκε πληροφορίες με το σώμα των Φρουρών της Επανάστασης», πρόσθεσε.

Ο Σουλτάνοφ κρατείται στην Κύπρο και έχει ξεκινήσει η διαδικασία έκδοσής του στη Βρετανία.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

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ΚΥΠΡΟΣΙΡΑΝΒΡΕΤΑΝΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ

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