O αντίκτυπος των Carob Awards στην ανάπτυξη της Κυπριακής αγοράς: PIO, Cyta, Lidl Κύπρου και Allwyn εξηγούν γιατί στηρίζουν έμπρακτα τον θεσμό

Σε μια αγορά με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και το μέγεθος της κυπριακής οικονομίας, η ανάδειξη της δημιουργικότητας και της αποτελεσματικής Eπικοινωνίας αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Τα Carob Awards, το Φεστιβάλ Διαφήμισης και Επικοινωνίας της Κύπρου, αποτελούν τον σημαντικότερο θεσμό αναγνώρισης της δημιουργικής αριστείας, επιβραβεύοντας έργα που ξεχωρίζουν για τη στρατηγική, την καινοτομία και την αποτελεσματικότητά τους.

Πέρα από τη διάκριση των καλύτερων δημιουργικών δουλειών, τα Carob Awards λειτουργούν ως μοχλός ανάπτυξης για ολόκληρο το οικοσύστημα της επικοινωνίας. Ενθαρρύνουν τα διαφημιστικά γραφεία, τις εταιρείες επικοινωνίας, τους δημιουργούς και τους επαγγελματίες του κλάδου να επενδύουν σε ιδέες υψηλής ποιότητας, να ανεβάζουν τον πήχη της δημιουργικότητας και να υιοθετούν σύγχρονες πρακτικές που ανταποκρίνονται στις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς.

Ταυτόχρονα, τα βραβεία δημιουργούν σημαντική αξία και για τους διαφημιζόμενους. Μέσα από την ανάδειξη επιτυχημένων καμπανιών, προβάλλεται η σημασία της Στρατηγικής Επικοινωνίας ως εργαλείου επιχειρηματικής ανάπτυξης, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη των εταιρειών προς τη δημιουργική βιομηχανία και αναδεικνύοντας τον ουσιαστικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η διαφήμιση στην επίτευξη των επιχειρηματικών τους στόχων.

Το Γραφείο Τύπου & Πληροφοριών, καθώς και τρία εμβληματικά brands της Κυπριακής αγοράς, στηρίζουν έμπρακτα τον θεσμό και όπως μας εξηγούν, πρόκειται για μία απόφαση στρατηγικής σημασίας:

Αλίκη Στυλιανού, Διευθύντρια PIO – Συνδιοργανωτής: «Το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, ως ο φορέας επικοινωνίας της Κυβέρνησης, στηρίζει έμπρακτα τη διοργάνωση των βραβείων Carob, αφού η δημιουργικότητα και η στρατηγική επικοινωνία βρίσκονται στο επίκεντρο της αποστολής του. Τα Carob Awards έχουν καταστεί πλέον θεσμός, επιβραβεύοντας τους καλύτερους και δίνοντας κίνητρο για ακόμη υψηλότερο επίπεδο υποψηφιοτήτων σε κάθε διοργάνωση.»

Παναγιώτα Κονναρή, Head of Communication Strategy Cyta - Μέγας Χορηγός: «Η δημιουργικότητα αποτελεί κινητήριο δύναμη της προόδου και της καινοτομίας. Τα Carob Awards αναδεικνύουν το ταλέντο, τη στρατηγική σκέψη και την προσπάθεια των ανθρώπων που εξελίσσουν την επικοινωνία στην Κύπρο. Ως Μέγας Χορηγός, η Cyta στηρίζει έμπρακτα τον θεσμό που συμβάλλει στην ανάπτυξη της δημιουργικής βιομηχανίας στην Κύπρο.»

Νίκος Μπενιουδάκης, Marketing & CSR Manager Allwyn - Χρυσός Χορηγός: «Στην Allwyn, δημιουργούμε εμπειρίες ψυχαγωγίας που συνδέονται με τους ανθρώπους μέσα από υπεύθυνη επικοινωνία, καινοτομία και δημιουργικότητα. Γι’ αυτό στηρίζουμε τα Carob Awards, έναν θεσμό που αναδεικνύει ιδέες που ξεχωρίζουν και συμβάλλει στην εξέλιξη της διαφήμισης και της επικοινωνίας στην Κύπρο. Ως Χρυσός Χορηγός, είμαστε περήφανοι που υποστηρίζουμε την αριστεία και τους ανθρώπους που τη δημιουργούν.»

Βασίλης Λαγογιάννης, Γενικός Διευθυντής Lidl Κύπρου - Χρυσός Χορηγός: «Για τη Lidl Κύπρου, η στήριξη των Carob Awards ως Χρυσός Χορηγός αποτελεί μια συνειδητή επιλογή στρατηγικής σημασίας. Σε μια δυναμική και συνεχώς εξελισσόμενη αγορά, η δημιουργικότητα και η αποτελεσματική επικοινωνία δεν είναι απλώς εργαλεία προβολής, αλλά βασικοί πυλώνες επιχειρηματικής ανάπτυξης και ουσιαστικής σύνδεσης με τον καταναλωτή.Ως ένας από τους μεγαλύτερους διαφημιζόμενους στη χώρα, αναγνωρίζουμε την αξία που φέρνει η καινοτομία και η στρατηγική σκέψη στο εγχώριο οικοσύστημα της επικοινωνίας. Στηρίζοντας έμπρακτα τον θεσμό, επενδύουμε στους Κύπριους δημιουργούς, ενθαρρύνουμε την αριστεία και συμβάλλουμε στην αναβάθμιση των προτύπων της αγοράς. Για εμάς, η επιβράβευση των καλύτερων ιδεών είναι το κίνητρο για να συνεχίσουμε όλοι μαζί να ανεβάζουμε τον πήχη ακόμη πιο ψηλά.»

Όπως εξηγεί η Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής, Μαριάννα Ζερβίδου «Τα Carob Awards διοργανώνονται κάθε δύο χρόνια, συχνότητα που ανταποκρίνεται στα δεδομένα της κυπριακής αγοράς. Το μέγεθος της αγοράς και ο όγκος των δημιουργικών δουλειών καθιστούν τη διετή διοργάνωση την πλέον κατάλληλη, καθώς επιτρέπει τη συγκέντρωση ενός μεγαλύτερου αριθμού αξιόλογων έργων, διασφαλίζοντας υψηλό επίπεδο ανταγωνισμού, ουσιαστική αξιολόγηση και ακόμη μεγαλύτερη αξία για τις διακρίσεις που απονέμονται.»

Τέλος, όπως δηλώνει ο Κώστας Ντάλτας, Πρόεδρος του ΣΔΕΚ, ως Διοργανωτής του Φεστιβάλ «Τα Carob Awards αποτελούν σημείο αναφοράς για τη Διαφήμιση και την Επικοινωνία στην Κύπρο, ενισχύοντας τη συνεργασία μεταξύ διαφημιστών και διαφημιζομένων, προωθώντας την καινοτομία και συμβάλλοντας στη συνολική αναβάθμιση του κλάδου. Κάθε διοργάνωση αποτελεί μια γιορτή της δημιουργικότητας, αλλά και μια υπενθύμιση ότι οι δυνατές ιδέες, όταν συνδυάζονται με στρατηγική και αποτελεσματικότητα, μπορούν να δημιουργήσουν πραγματική αξία για τις επιχειρήσεις, τους οργανισμούς και την κοινωνία.»

Δείτε εδώ λεπτομέρειες: Carobawards.com.cy