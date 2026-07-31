Διαχωρίζει τη θέση της από τον ΔΗΣΥ η Στέλλα Κυριακίδου για τα ονόματα γονέων στις ταυτότητες: «Υπάρχει κίνδυνος στιγματισμού των παιδιών»

Σαφή απόσταση από τη θέση που εξέφρασε ο Δημοκρατικός Συναγερμός για τις νέες ταυτότητες παίρνει η πρώην Ευρωπαία Επίτροπος και πρώην αντιπρόεδρος του κόμματος, Στέλλα Κυριακίδου.

Σε ανάρτησή της, η κ. Κυριακίδου τάσσεται υπέρ της μη αναγραφής των ονομάτων του πατέρα και της μητέρας στις ταυτότητες, υποστηρίζοντας ότι το δελτίο ταυτότητας ενός παιδιού πρέπει να πιστοποιεί αποκλειστικά την ταυτότητα του ίδιου και όχι να αποκαλύπτει στοιχεία που αφορούν την οικογενειακή του κατάσταση.

Η τοποθέτησή της βρίσκεται στον αντίποδα της επίσημης γραμμής του ΔΗΣΥ, ο οποίος κάλεσε την κυβέρνηση να αποσύρει την απόφαση για αφαίρεση των πεδίων «όνομα πατρός» και «όνομα μητρός», χαρακτηρίζοντάς την «μονομερή και λανθασμένη».

«Κίνδυνος στιγματισμού των παιδιών»

Η Στέλλα Κυριακίδου επισημαίνει ότι η αναγραφή των ονομάτων των γονέων μπορεί, ακόμη και ακούσια, να οδηγήσει σε διακρίσεις ή στον στιγματισμό παιδιών που έχουν άγνωστο πατέρα ή μεγαλώνουν με έναν μόνο γονέα.

Προς υποστήριξη της θέσης της, επικαλείται τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού και ειδικότερα τις πρόνοιες που απαγορεύουν τις διακρίσεις λόγω της κατάστασης των γονέων, θέτουν ως πρωταρχικό κριτήριο το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού και προστατεύουν το δικαίωμά του στην προσωπική του ταυτότητα.

Όπως αναφέρει, τα στοιχεία του πατέρα και της μητέρας βρίσκονται ήδη καταχωρισμένα στα ληξιαρχικά αρχεία του κράτους και μπορούν να αναζητηθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες όταν αυτό είναι νομικά αναγκαίο.

«Η αναγραφή τους στην ταυτότητα δεν εξυπηρετεί ουσιαστικό σκοπό ταυτοποίησης, ενώ μπορεί να οδηγήσει σε αχρείαστη αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων και άνιση μεταχείριση», σημειώνει, καταλήγοντας ότι η προστασία όλων των παιδιών από κάθε μορφή διάκρισης πρέπει να αποτελεί πρωταρχική προτεραιότητα.

Ολόκληρη η ανάρτησή της:

Η ταυτότητα ενός παιδιού πρέπει να πιστοποιεί την ταυτότητα του ίδιου του παιδιού – όχι να αποκαλύπτει στοιχεία της οικογενειακής του κατάστασης.

Η αναγραφή των ονομάτων των γονέων στις ταυτότητες μπορεί να οδηγήσει, έστω και ακούσια, σε διακρίσεις ή στιγματισμό παιδιών που έχουν άγνωστο πατέρα ή μεγαλώνουν με έναν μόνο γονέα.

Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, την οποία έχει κυρώσει και η Κύπρος, προβλέπει ότι:

• Άρθρο 2: Κανένα παιδί δεν πρέπει να υφίσταται διακρίσεις λόγω της κατάστασης ή των χαρακτηριστικών των γονέων του.

• Άρθρο 3: Σε κάθε απόφαση που αφορά παιδιά, πρωταρχικό κριτήριο πρέπει να είναι το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού.

• Άρθρα 7 και 8: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην ταυτότητα και στον σεβασμό της προσωπικής του ταυτότητας.

Τα στοιχεία των γονέων υπάρχουν ήδη στα ληξιαρχικα αρχεία του κράτους και μπορούν να αναζητηθούν όταν αυτό είναι νομικά αναγκαίο. Η αναγραφή τους στην ταυτότητα δεν εξυπηρετεί ουσιαστικό σκοπό ταυτοποίησης, ενώ μπορεί να οδηγήσει σε αχρείαστη αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων και άνιση μεταχείριση.

Η προστασία όλων των παιδιών από κάθε μορφή διάκρισης ειναι πρωταρχικής σημασίας.