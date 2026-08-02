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Στη ΜΕΘ ο 17χρονος μετά το τροχαίο στη Λεμεσό - Εξαιρετικά κρίσιμη η κατάστασή του

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Φωτογραφία αρχείου

Το τροχαίο σημειώθηκε γύρω στη 1:00 τα ξημερώματα, στη συμβολή των οδών Σπύρου Αραούζου και Ανεξαρτησίας,

Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο 17χρονος που τραυματίστηκε σε τροχαίο τα ξημερώματα της Κυριακής (02/08)στη Λεμεσό.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την Αστυνομία, ο 17χρονος υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας ιδιωτικού νοσοκομείου.

Το τροχαίο σημειώθηκε γύρω στη 1:00 τα ξημερώματα, στη συμβολή των οδών Σπύρου Αραούζου και Ανεξαρτησίας, όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 17χρονος συγκρούστηκε, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, με αυτοκίνητο που οδηγούσε 37χρονος.

Ο 17χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ότι υπέστη βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση, θλάση πνεύμονα, ωτορραγία και ρινορραγία.

Η κατάσταση της υγείας του κρίνεται εξαιρετικά κρίσιμη, ενώ η Τροχαία Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες της σύγκρουσης.

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