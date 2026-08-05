Στο κοινό η ιστορική Πλατεία Ηρωών: Βάζουν τις τελευταίες πινελιές για την αυριανή παράδοση του έργου – Δείτε εικόνες

Ένα από τα σημαντικότερα έργα ανάπλασης του ιστορικού κέντρου της Λεμεσού ολοκληρώνεται, καθώς αύριο το πρωί ο εργολάβος αναμένεται να παραδώσει -προσωρινά- στον Δήμο Λεμεσού τη νέα Πλατεία Ηρώων και τις παρόδους που περιλαμβάνονται στο έργο, μετά από δύο και πλέον χρόνια εργασιών ανάπλασης της ιστορικής πλατείας της πόλης.

Η ανάπλαση αλλάζει την εικόνα ενός από τους πιο αναγνωρίσιμους δημόσιους χώρους της πόλης, με στόχο την απόδοση περισσότερου χώρου στους πεζούς, τη βελτίωση της προσβασιμότητας και τη δημιουργία ενός σύγχρονου χώρου πολιτισμού, κοινωνικής δραστηριότητας και καθημερινής χρήσης. Ταυτόχρονα έχουν γίνει μεγάλες εργασίες κάτω από την πλατεία, με σύγχρονο σύστημα συλλογής και χρήσεις των ομβρίων υδάτων.

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού €3,9 εκατ. πλέον ΦΠΑ, υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027», με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η αρχιτεκτονική μελέτη εκπονήθηκε από τους Σωκράτη Στρατή (AA&U for Architecture, Art and Urbanism) και Χρήστο Πασαδάκη (KIS Architecture) και επιλέγηκε μέσω ανοικτού αρχιτεκτονικού διαγωνισμού. Η πρόταση, με τίτλο «Πλατεία Καθημερινών Ηρώων», στηρίζεται στην ιδέα ενός δημόσιου χώρου που δεν λειτουργεί μόνο ως σημείο διέλευσης, αλλά ως χώρος συνάντησης, δράσης και καθημερινής ζωής.

Σύμφωνα με τη μελέτη, η νέα πλατεία οργανώνεται γύρω από ένα «έξυπνο» δάπεδο, το οποίο λειτουργεί ως δίκτυο υποδομών με κοινωνικές και περιβαλλοντικές λειτουργίες. Στο πλαίσιο ενός συστήματος βιώσιμης διαχείρισης των ομβρίων υδάτων, μέρος της ροής συλλέγεται, φιλτράρεται και αποθηκεύεται σε δεξαμενή κάτω από την επιφάνεια της πλατείας, συμβάλλοντας στη μείωση των επιπτώσεων από έντονα καιρικά φαινόμενα.

Ο σχεδιασμός προβλέπει επίσης τη δημιουργία τεσσάρων «οάσεων» γύρω από τα υφιστάμενα κιόσκια, με στόχο τη δημιουργία διαφορετικών σημείων δραστηριότητας και παραμονής. Στα στοιχεία της πρότασης περιλαμβάνονται δομές όπως το «Μικρό Ριάλτο», το «Θερμοκήπιο Ιδεών για Όλους», η «Παιχνιδοθήκη», το «Θερμοκήπιο Φυτών» και οι «κρεμαστοί κήποι» πάνω από τα νέα δημόσια αποχωρητήρια.

Στο πλαίσιο του έργου πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες εργασίες αναδιαμόρφωσης της πλατείας και των γύρω παρόδων, με νέα δάπεδα, βελτιώσεις στην προσβασιμότητα, αναβάθμιση υποδομών, νέο φωτισμό, φυτεύσεις και δημιουργία χώρων για φιλοξενία εκδηλώσεων.

Παράλληλα, αναβαθμίζεται η σχέση της πλατείας με το πολιτιστικό κέντρο της περιοχής και ειδικότερα με το Θέατρο Ριάλτο. Μέρος της οδού Παύλου Μελά μπροστά από το θέατρο μετατρέπεται σε πεζόδρομο, ώστε να δημιουργηθεί καλύτερη σύνδεση και περισσότερος διαθέσιμος χώρος για υπαίθριες πολιτιστικές δράσεις.

Στο πλαίσιο του έργου δημιουργείται επίσης εκθεσιακός χώρος στο υπόγειο του μνημείου της πλατείας, μια παρέμβαση που αναμένεται να ενισχύσει τον πολιτιστικό χαρακτήρα της πλατείας. Το εν λόγω κομμάτι δεν έχει ακόμα υλοποιηθεί ακόμα, αλλά δεν επηρεάζει τη λειτουργία της πλατείας.

Η ολοκλήρωση της ανάπλασης σηματοδοτεί το τέλος της κατασκευαστικής φάσης ενός έργου που επηρέασε για μεγάλο χρονικό διάστημα την καθημερινότητα της περιοχής. Το επόμενο βήμα αφορά τη λειτουργία της πλατείας στην πράξη και την ένταξή της ξανά στη ζωή της πόλης. Ταυτόχρονα όλο αυτό το διάστημα που ήταν ουσιαστικά κλειστή η πλατεία, αξιοποιήθηκε και από διάφορα υποστατικά της περιοχής προκειμένου να ανακαινιστούν, τα οποία πλέον αναμένουν να λειτουργήσουν στην ανανεωμένη πλατεία.

Παράλληλα, ο Δήμος Λεμεσού προωθεί τον σχεδιασμό για πιθανή επέκταση της παρέμβασης στον πλατειακό χώρο δυτικά της εκκλησίας της Αγίας Τριάδας, με στόχο τη λειτουργική και αισθητική σύνδεση των δύο πλατειών.