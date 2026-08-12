Χάθηκε στον δρόμο… η επιστολή του ΥΠΕΣ στην Αστυνομία για τον Μακάριο Δρουσιώτη – Δόθηκαν νέες οδηγίες για αποστολή «δεύτερης» επιστολής

Μυστήριο προκύπτει γύρω από την επιστολή που απέστειλε το Υπουργείο Εσωτερικών προς την Αστυνομία για τη διαδικτυακή εκστρατεία οικονομικής στήριξης του Μακάριου Δρουσιώτη, καθώς, ενώ από το Υπουργείο αναφέρεται ότι το έγγραφο είχε αποσταλεί δια χειρός με παραλήπτη τον Αρχηγό της Αστυνομίας, η Αστυνομία δηλώνει ότι δεν το έχει παραλάβει.

Μετά τη διαπίστωση ότι η πρώτη επιστολή δεν είχε φτάσει, τουλάχιστον επισήμως, στα χέρια της Αστυνομίας, δόθηκαν νέες οδηγίες από το Υπουργείο Εσωτερικών για εκ νέου αποστολή, και πάλι δια χειρός.

Πηγή του Υπουργείου Εσωτερικών ανέφερε στον «Π» ότι η αρχική επιστολή είχε αποσταλεί με παραλήπτη τον Αρχηγό της Αστυνομίας και σύμφωνα με τις αναρτήσεις του Υπουργού Εσωτερικών, Κωνσταντίνου Ιωάννου, ζητούσε να διερευνηθεί κατά πόσο η διαδικτυακή εκστρατεία του Μακάριου Δρουσιώτη εμπίπτει στις πρόνοιες της νομοθεσίας περί εράνων, καθώς και κατά πόσο ενδέχεται να προκύπτει οποιοδήποτε ποινικό αδίκημα.

Ωστόσο, σε επικοινωνία που προηγήθηκε με την Αστυνομία, η θέση που διατυπώθηκε ήταν ξεκάθαρη, η συγκεκριμένη επιστολή δεν είχε παραληφθεί.

«Δεν έχει παραληφθεί. Όταν παραληφθεί θα μελετηθεί και αναλόγως θα αποφασιστούν ενέργειες. Δεν έχουμε κάτι στα χέρια μας», ήταν η χαρακτηριστική απάντηση από πλευράς Αστυνομίας.

Δόθηκαν οδηγίες για νέα αποστολή

Μετά τη δημόσια τοποθέτηση της Αστυνομίας ότι η επιστολή δεν βρισκόταν στα χέρια της, το Υπουργείο Εσωτερικών προχώρησε σε νέα ενέργεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», δόθηκαν οδηγίες ώστε η επιστολή να αποσταλεί εκ νέου την Τετάρτη, με τον ίδιο παραλήπτη, δηλαδή τον Αρχηγό της Αστυνομίας. Και η δεύτερη αποστολή έγινε, σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, δια χειρός.

Ουσιαστικά, το Υπουργείο υποχρεώθηκε να αποστείλει για δεύτερη φορά το ίδιο αίτημα, αφού η πρώτη επιστολή, παρά το γεγονός ότι σύμφωνα με το ΥΠΕΣ είχε αποσταλεί κανονικά, δεν καταγράφηκε ως παραληφθείσα από την Αστυνομία.

Το τι ακριβώς συνέβη με την πρώτη αποστολή και σε ποιο σημείο της διαδρομής ή της εσωτερικής διαδικασίας δεν κατέστη δυνατό να καταγραφεί η παραλαβή της παραμένει προς διευκρίνιση.

Για τον λόγο αυτό, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το Υπουργείο Εσωτερικών έχει προχωρήσει και σε εσωτερική διερεύνηση, προκειμένου να διαπιστωθεί τι συνέβη με την πρώτη επιστολή.

Τι ζητά το ΥΠΕΣ από την Αστυνομία

Η επιστολή αφορά τη διαδικτυακή εκστρατεία οικονομικής στήριξης που ξεκίνησε ο Μακάριος Δρουσιώτης για την κάλυψη των εξόδων της νομικής του υπεράσπισης και της δικαστικής διαδικασίας.

Το Υπουργείο Εσωτερικών ζητά από την Αστυνομία να εξετάσει κατά πόσο η συγκεκριμένη εκστρατεία εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της νομοθεσίας περί εράνων και, συνακόλουθα, κατά πόσο από τα δεδομένα της υπόθεσης ενδέχεται να προκύπτει οποιοδήποτε ποινικό αδίκημα.

Η Αστυνομία έχει ξεκαθαρίσει ότι οποιαδήποτε αξιολόγηση του θέματος και απόφαση για ενδεχόμενες περαιτέρω ενέργειες θα γίνει μόνο αφού παραλάβει και μελετήσει το σχετικό υλικό.

Από πλευράς Υπουργείου Εσωτερικών επαναλαμβάνεται, πάντως, η θέση που εξέφρασε ο Υπουργός Κωνσταντίνος Ιωάννου, ότι «το Υπουργείο Εσωτερικών δεν κυνηγά κανέναν και δεν επιδιώκει την εξόντωση κανενός».