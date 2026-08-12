«Τσεκάρουν» τη Ryanair στην Κύπρο: Τέσσερις επιτόπιοι έλεγχοι σε δύο χρόνια

Τέσσερις επιτόπιους ελέγχους σε αεροσκάφη του Ομίλου Ryanair διενήργησε το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας στην Κύπρο κατά την τελευταία διετία, χωρίς να προκύψουν ευρήματα τέτοιας σοβαρότητας που να δικαιολογούν τη λήψη άμεσων περιοριστικών μέτρων ή να εγείρουν ανησυχίες για το επίπεδο ασφάλειας των δραστηριοτήτων του ομίλου στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Τα στοιχεία διαβίβασε στη Βουλή ο τέως Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Αλέξης Βαφεάδης, απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή Λεμεσού Εφραίμ Χρίστου που του απηύθυνε στις 13 Ιουλίου, με αφορμή περιστατικό σε πτήση της Ryanair από Θεσσαλονίκη προς Μόναχο.

Σύμφωνα με τον Υπουργό, το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας έχει ενημερωθεί για το περιστατικό και παρακολουθεί τη διερεύνησή του, η οποία διεξάγεται από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές. Το ΤΠΑ θα αξιολογήσει οποιαδήποτε πληροφορία ή σύσταση ασφάλειας εκδοθεί από τις αρμόδιες αρχές ή τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA) και, εφόσον προκύψει ανάγκη, θα λάβει τα ενδεδειγμένα μέτρα.

Ο κ. Βαφεάδης διευκρινίζει παράλληλα ότι το συγκεκριμένο αεροσκάφος, με νηολόγιο 9H-QEU, ανήκει στη Malta Air Ltd, εταιρεία του Ομίλου Ryanair, η οποία διαθέτει Πιστοποιητικό Αερομεταφορέα (AOC) από την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας της Μάλτας. Η μαλτέζικη αρχή είναι, ως εκ τούτου, αρμόδια για τη συνεχή εποπτεία της εταιρείας.

Η κυπριακή Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας, ωστόσο, έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιεί ελέγχους στα αεροσκάφη ξένων αερομεταφορέων που επιχειρούν από και προς τα κυπριακά αεροδρόμια, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος επιθεωρήσεων SAFA/SACA. Οι έλεγχοι αποσκοπούν στην επαλήθευση της συμμόρφωσης των αεροσκαφών με τις ισχύουσες απαιτήσεις ασφάλειας, ενώ σε περίπτωση σοβαρών ευρημάτων μπορούν να επιβληθούν διορθωτικά ή περιοριστικά μέτρα.

Όπως αναφέρεται στην απάντηση, κατά τους τέσσερις ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν σε αεροσκάφη του Ομίλου Ryanair την τελευταία διετία, τυχόν ευρήματα αντιμετωπίστηκαν μέσω των προβλεπόμενων διαδικασιών διορθωτικών ενεργειών.

Σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο εντατικοποίησης των ελέγχων, ο Υπουργός σημειώνει ότι η συχνότητα και η στόχευση των επιθεωρήσεων του ΤΠΑ καθορίζονται βάσει αξιολόγησης κινδύνου, των διαθέσιμων δεδομένων ασφάλειας, των αποτελεσμάτων προηγούμενων ελέγχων και των πληροφοριών που ανταλλάσσονται μεταξύ των κρατών μελών και της EASA. Εφόσον προκύψουν νέα δεδομένα ή συστάσεις ασφάλειας, θα εξεταστούν πρόσθετα μέτρα σε συνεργασία με τους αρμόδιους ευρωπαϊκούς φορείς.

Ο κ. Βαφεάδης αναφέρει επίσης ότι υπάρχει μηχανισμός άμεσης ενημέρωσης της Κύπρου για σημαντικά περιστατικά ασφάλειας που συμβαίνουν εκτός Δημοκρατίας αλλά αφορούν αερομεταφορείς που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο. Μέσω της EASA και της συνεργασίας μεταξύ των ευρωπαϊκών αεροπορικών αρχών, το ΤΠΑ λαμβάνει έγκαιρα τις σχετικές πληροφορίες και τις αξιολογεί στο πλαίσιο της εποπτικής του δραστηριότητας.

Τέλος, ο Υπουργός επισημαίνει ότι η αεροπορική ασφάλεια στην ΕΕ διέπεται από ενιαίο και αυστηρό κανονιστικό πλαίσιο, το οποίο εφαρμόζεται από όλα τα κράτη μέλη υπό την εποπτεία της EASA, ενώ το Υπουργείο Μεταφορών και το ΤΠΑ συνεχίζουν να παρακολουθούν τα ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια των πτήσεων στην Κυπριακή Δημοκρατία.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ