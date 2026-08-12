Σφοδρή επίθεση ΝΕΔΗΣΥ στην πρόεδρο του ΟΝΕΚ: «Αν αρνείται να συνεργαστεί, να παραιτηθεί»

Έντονη κριτική προς την πρόεδρο του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου, Κωνσταντίνα Αχιλλέως, εξαπολύει η Νεολαία του Δημοκρατικού Συναγερμού, με αφορμή τις σημερινές δηλώσεις της στον ΑΛΦΑ Κύπρου και τη συνεχιζόμενη κρίση στον ΟΝΕΚ.

Σε ανακοίνωσή της, η ΝΕΔΗΣΥ αναφέρει ότι προκαλεί έκπληξη το γεγονός πως η κ. Αχιλλέως απέδωσε ευθύνες στην Κυβέρνηση και στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την καθυστέρηση στην αντιμετώπιση του αδιεξόδου, χωρίς, όπως υποστηρίζει, να αναφερθεί στις ευθύνες της ίδιας και της διοίκησης του Οργανισμού.

Η ΝΕΔΗΣΥ αναγνωρίζει ότι η Κυβέρνηση καθυστέρησε να παρέμβει, σημειώνοντας πως ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας φέρει πολιτική ευθύνη για το γεγονός ότι μια κρίση που ήταν γνωστή εδώ και μήνες οδηγήθηκε σε παράλυση. Την ίδια ώρα, ωστόσο, υποστηρίζει ότι αυτό δεν απαλλάσσει από τις ευθύνες τη διοίκηση του ΟΝΕΚ.

Όπως αναφέρει, η κρίση δεν προέκυψε μετά τις παραιτήσεις τριών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά αποτελεί αποτέλεσμα μιας παρατεταμένης περιόδου εσωτερικών αντιπαραθέσεων, δυσλειτουργίας και αδυναμίας συνεργασίας. Σύμφωνα με τη ΝΕΔΗΣΥ, η κατάσταση είχε οδηγήσει σε καταγγελίες, νομικές επιστολές και καθυστερήσεις στην υλοποίηση δράσεων του Οργανισμού.

Η Νεολαία του Δημοκρατικού Συναγερμού σημειώνει ακόμη ότι είχε προειδοποιήσει για την κατάσταση από τις 29 Ιανουαρίου 2026, όταν με επιστολή προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας έκανε λόγο για παρατεταμένη θεσμική δυσλειτουργία, αναβλητικότητα και εσωτερικές αντιπαραθέσεις στον ΟΝΕΚ.

Παράλληλα, αναφέρεται στον εκπρόσωπό της στο Διοικητικό Συμβούλιο, Θεοφάνη Κώστα, ο οποίος, όπως υποστηρίζει η ΝΕΔΗΣΥ, από τον Ιούλιο του 2025 ζητούσε τον τερματισμό των προσωπικών συγκρούσεων και την επιστροφή του Συμβουλίου στην αποστολή του.

Η ΝΕΔΗΣΥ υποστηρίζει ότι η κατάσταση κορυφώθηκε μετά τη μονομερή πρόταση της κ. Αχιλλέως για παύση της Αναπληρώτριας Εκτελεστικής Διευθύντριας, γεγονός που οδήγησε την ίδια να αποχωρήσει από το Συμβούλιο, καθώς, όπως αναφέρει, δεν υπήρχαν πλέον οι απαραίτητες προϋποθέσεις συνεργασίας. Στην ανακοίνωση γίνεται αναφορά και σε προσπάθεια που καταβλήθηκε μετά την παραίτηση των εκπροσώπων της ΝΕΔΗΣΥ, με στόχο τη διοργάνωση κοινής συνάντησης με την Πρόεδρο του ΟΝΕΚ και την εκτελούσα χρέη Εκτελεστικής Διευθύντριας. Όπως υποστηρίζει η ΝΕΔΗΣΥ, ενώ τα υπόλοιπα μέρη συμφώνησαν, η κ. Αχιλλέως έκρινε ότι η συνάντηση δεν ήταν αναγκαία.

«Προκαλεί απορία να εμφανίζεται σήμερα η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ως εξωτερικός παρατηρητής μιας κρίσης στην οποία είχε κεντρικό θεσμικό ρόλο», αναφέρει χαρακτηριστικά η ΝΕΔΗΣΥ, προσθέτοντας πως η ευθύνη της προεδρίας του ΟΝΕΚ δεν μπορεί να μετακυλίεται κάθε φορά σε τρίτους. Στο στόχαστρο της ΝΕΔΗΣΥ βρίσκεται και η Κυβέρνηση, καθώς όπως αναφέρει, η απλή αντικατάσταση των μελών που παραιτήθηκαν δεν αποτελεί λύση, εάν δεν αντιμετωπιστούν οι αιτίες που οδήγησαν στην κρίση. Η ΝΕΔΗΣΥ αναφέρει ότι είχε ξεκαθαρίσει από τον Ιούλιο πως δεν θα προχωρούσε μηχανιστικά σε νέα υπόδειξη εκπροσώπου στο Διοικητικό Συμβούλιο, χωρίς προηγουμένως να γνωρίζει το σχέδιο για τον ΟΝΕΚ και τις απαραίτητες διασφαλίσεις ώστε να μην επαναληφθούν τα ίδια προβλήματα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, έχει ήδη υπάρξει επικοινωνία με την Υπουργό Παιδείας, με τη ΝΕΔΗΣΥ να κάνει λόγο για θετική διάθεση ως προς την ουσιαστική αντιμετώπιση της κρίσης. Μάλιστα, έχει συμφωνηθεί κοινή συνάντηση εντός Αυγούστου.

Η ΝΕΔΗΣΥ καλεί την κ. Αχιλλέως να επικεντρωθεί στις ευθύνες που απορρέουν από τη θέση της και να συμβάλει στην αποκλιμάκωση της αντιπαράθεσης. «Εάν αρνείται να συνεργαστεί ώστε να βρεθούν λύσεις, τότε οφείλει να παραιτηθεί», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, καλεί τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να προχωρήσει σε ολοκληρωμένη λύση για τον ΟΝΕΚ, η οποία θα περιλαμβάνει την αποκατάσταση της λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου, σαφή διαχωρισμό των αρμοδιοτήτων μεταξύ διοικητικής και εκτελεστικής ηγεσίας και συγκεκριμένες δικλίδες ώστε να μην επαναληφθεί το σημερινό αδιέξοδο. Καταλήγοντας, η ΝΕΔΗΣΥ υπογραμμίζει ότι ο ΟΝΕΚ δεν ανήκει ούτε στην Πρόεδρό του, ούτε στην Κυβέρνηση, ούτε στις κομματικές νεολαίες, αλλά στους νέους της Κύπρου, οι οποίοι, όπως αναφέρει, εδώ και μήνες υφίστανται τις συνέπειες της κρίσης.