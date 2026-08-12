Νέα απάτη με «δάνειο» παγίδα: Έδωσε €10.000 ως εγγύηση και έπεσε θύμα απάτης - Το άγνωστο κόλπο με το QR code

Νέα υπόθεση διαδικτυακής απάτης και κλοπής χρηματικού ποσού, μέσω ψευδούς αγγελίας για προσφορά δανείων, διερευνά η Αστυνομία.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση, σύμφωνα με καταγγελία που υποβλήθηκε σήμερα στο ΤΑΕ Λευκωσίας, η παραπονούμενη εντόπισε αγγελία για παροχή χρηματικών δανείων, που είχε αναρτηθεί σε διαδικτυακό μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Αφού ακολούθησε ηλεκτρονικό σύνδεσμο – link - που περιείχε η διαφημιστική ανάρτηση και που οδηγούσε σε ιστοσελίδα, η παραπονούμενη καταχώρησε προσωπικά στοιχεία της, όπως το ονοματεπώνυμο και ο τηλεφωνικός της αριθμός.

Ακολούθως, στις 24 Ιουλίου, επικοινώνησαν τηλεφωνικά με την παραπονούμενη, άγνωστα της πρόσωπα, τα οποία την κάλεσαν να προχωρήσει σε έμβασμα χρηματικού ποσού ύψους 10,000 ευρώ, ως εγγύηση ώστε να της χορηγηθεί το δάνειο. Οι ύποπτοι απέστειλαν στην παραπονούμενη κωδικό QR, μέσω του οποίου την παρότρυναν να ολοκληρώσει διαδικτυακά το χρηματικό έμβασμα.

Η παραπονούμενη ακολούθησε τις οδηγίες των υπόπτων και μέσω διαδικτύου, προέβη στο έμβασμα των χρημάτων. Ωστόσο, στη συνέχεια υποψιάστηκε ότι είχε εξαπατηθεί και προέβη σε καταγγελία στην Αστυνομία.

Την υπόθεση διερευνά το Κλιμάκιο Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος, του ΤΑΕ Λευκωσίας.

Με αφορμή την νέα αυτή καταγγελία απάτης, η Αστυνομία συστήνει στο κοινό να είναι προσεκτικό κατά τις συναλλαγές του μέσω διαδικτύου και ειδικότερα κατά τη διενέργεια χρηματικών συναλλαγών, με άγνωστα πρόσωπα ή οργανισμούς. Συστήνεται όπως πριν από οποιαδήποτε καταβολή χρημάτων, γίνεται έλεγχος για επαλήθευση των στοιχείων και αναφορών των εμπλεκόμενων προσώπων ή οργανισμών.