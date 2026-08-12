Ελληνικά

| Εnglish
Powered bysponsor logo

Έκτακτη Επικαιρότητα

μόλις τώρα

Ο Τραμπ λέει ότι οι ΗΠΑ έχουν τον «απόλυτο έλεγχο» των Στενών του Ορμούζ
| Κύπρος

Νέα απάτη με «δάνειο» παγίδα: Έδωσε €10.000 ως εγγύηση και έπεσε θύμα απάτης - Το άγνωστο κόλπο με το QR code

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η παραπονούμενη ακολούθησε τις οδηγίες των υπόπτων και μέσω διαδικτύου, προέβη στο έμβασμα των χρημάτων. Ωστόσο, στη συνέχεια υποψιάστηκε ότι είχε εξαπατηθεί και προέβη σε καταγγελία στην Αστυνομία.

Νέα υπόθεση διαδικτυακής απάτης και κλοπής χρηματικού ποσού, μέσω ψευδούς αγγελίας για προσφορά δανείων, διερευνά η Αστυνομία.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση, σύμφωνα με καταγγελία που υποβλήθηκε σήμερα στο ΤΑΕ Λευκωσίας, η παραπονούμενη εντόπισε αγγελία για παροχή χρηματικών δανείων, που είχε αναρτηθεί σε διαδικτυακό μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Αφού ακολούθησε ηλεκτρονικό σύνδεσμο – link - που περιείχε η διαφημιστική ανάρτηση και που οδηγούσε σε ιστοσελίδα, η παραπονούμενη καταχώρησε προσωπικά στοιχεία της, όπως το ονοματεπώνυμο και ο τηλεφωνικός της αριθμός.

Ακολούθως, στις 24 Ιουλίου, επικοινώνησαν τηλεφωνικά με την παραπονούμενη, άγνωστα της πρόσωπα, τα οποία την κάλεσαν να προχωρήσει σε έμβασμα χρηματικού ποσού ύψους 10,000 ευρώ, ως εγγύηση ώστε να της χορηγηθεί το δάνειο. Οι ύποπτοι απέστειλαν στην παραπονούμενη κωδικό QR, μέσω του οποίου την παρότρυναν να ολοκληρώσει διαδικτυακά το χρηματικό έμβασμα.

Η παραπονούμενη ακολούθησε τις οδηγίες των υπόπτων και μέσω διαδικτύου, προέβη στο έμβασμα των χρημάτων. Ωστόσο, στη συνέχεια υποψιάστηκε ότι είχε εξαπατηθεί και προέβη σε καταγγελία στην Αστυνομία.

Την υπόθεση διερευνά το Κλιμάκιο Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος, του ΤΑΕ Λευκωσίας.

Με αφορμή την νέα αυτή καταγγελία απάτης, η Αστυνομία συστήνει στο κοινό να είναι προσεκτικό κατά τις συναλλαγές του μέσω διαδικτύου και ειδικότερα κατά τη διενέργεια χρηματικών συναλλαγών, με άγνωστα πρόσωπα ή οργανισμούς. Συστήνεται όπως πριν από οποιαδήποτε καταβολή χρημάτων, γίνεται έλεγχος για επαλήθευση των στοιχείων και αναφορών των εμπλεκόμενων προσώπων ή οργανισμών.

Tags

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΑΠΑΤΗ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα