LIVE Εικόνα: Δείτε την ολική έκλειψη Ηλίου, ορατή από μέρη της Ευρώπης - Μαγευτικό βίντεο

Για πρώτη φορά εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα, η ηπειρωτική Ισπανία θα βρεθεί στη διαδρομή μιας ολικής έκλειψης Ηλίου. Το φαινόμενο περνά επίσης από την Ισλανδία, τη Γροιλανδία και ένα μικρό τμήμα της Πορτογαλίας.

Η έκλειψη έγινε ορατή λίγο πριν από τη δύση του Ήλιου, όταν η Σελήνη άρχισε να περνά ακριβώς ανάμεσα στη Γη και τον Ήλιο και θα καλύψει πλήρως τον ηλιακό δίσκο σε μια στενή ζώνη που εκτείνεται από τον βόρειο Ατλαντικό έως τη Μεσόγειο.

Δείτε live από τη NASA

Η έκλειψη άρχισε στη Ρωσία γύρω στις 20:00 (ώρα Κύπρου), μετά θα διασχίσει το Βόρειο Ημισφαίριο και θα περάσει πάνω από τη Γροιλανδία, πριν διασχίσει τον Ατλαντικό Ωκεανό.

Η έκλειψη θα είναι ορατή σε ένα τμήμα της Ισλανδίας, αλλά και σε μια λωρίδα που διασχίζει την Ισπανία, από το Οβιέδο ως την Πάλμα της Μαγιόρκα περνώντας από το Μπούργος, βόρεια της Μαδρίτης, πριν εξαφανισθεί γύρω στις 21:30. Πέρα από τη λωρίδα αυτή, θα είναι μόνο μερική.

Η μέγιστη διάρκεια της ολικότητας θα φτάσει τα 2 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα, με το μεγαλύτερο διάστημα πλήρους συσκότισης να καταγράφεται στα ανοικτά της δυτικής ακτής της Ισλανδίας.

Η Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία (ESA) θα μεταδώσει ζωντανά την έκλειψη από την Ισπανία, με τη μετάδοση να ξεκινά στις 19:30 ώρα Κύπρου. Η NASA θα μεταδώσει επίσης ζωντανά την έκλειψη, ξεκινώντας στις 20:15 ώρα Ελλάδας.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ