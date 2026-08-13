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Χειροπέδες και βαρύ πρόστιμο σε οδηγό στο οδόφραγμα Αγίου Δομετίου - Στο όχημά του βρέθηκαν 245 κιλά δέρμα και εντόσθια βοοειδών (φώτος)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων εντόπισαν σε όχημα που εισερχόταν από τα κατεχόμενα 245 κιλά δέρματα και εντόσθια βοοειδών, η μεταφορά των οποίων απαγορεύεται βάσει του Κανονισμού της Πράσινης Γραμμής. Ο οδηγός συνελήφθη, ενώ του επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους €2.500 και κατασχέθηκαν τα ζωικά προϊόντα.

Στην κατάσχεση μεγάλης ποσότητας ζωικών προϊόντων προχώρησε το Τμήμα Τελωνείων στο Σημείο Διέλευσης Αγίου Δομετίου, στο πλαίσιο ελέγχων για εφαρμογή του Κανονισμού της Πράσινης Γραμμής.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Τελωνείων, το βράδυ της 12ης Αυγούστου λειτουργοί ανέκοψαν όχημα με πινακίδες της Κυπριακής Δημοκρατίας, το οποίο οδηγούσε αλλοδαπός.

Κατά τον έλεγχο εντοπίστηκαν στον αποθηκευτικό χώρο του οχήματος 245 κιλά δέρματα και εντόσθια βοοειδών, η μεταφορά των οποίων από τις κατεχόμενες προς τις ελεύθερες περιοχές απαγορεύεται από τον Κανονισμό της Πράσινης Γραμμής.

Οι τελωνειακές Αρχές προχώρησαν στην κατάσχεση τόσο των ζωικών προϊόντων όσο και του οχήματος που χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά τους, ενώ ο οδηγός συνελήφθη για αυτόφωρα αδικήματα και οδηγήθηκε σε κρατητήριο.

Ο εμπλεκόμενος αφέθηκε ελεύθερος σήμερα, αφού του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο €2.000 από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, καθώς και επιπρόσθετη επιβάρυνση €500 για την απόδοση του οχήματος από το Τμήμα Τελωνείων.

Τα κατασχεθέντα ζωικά προϊόντα θα καταστραφούν σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

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