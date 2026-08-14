Helios: 21 χρόνια από την πτήση που πάγωσε την Κύπρο – 121 άνθρωποι δεν γύρισαν ποτέ

Εικοσι-ένα χρόνια συμπληρώνονται φέτος από την ανείπωτη τραγωδία που στιγμάτισε ανεξίτηλα την Κύπρο, το καλοκαίρι του 2005, όταν στις 14 Αυγούστου μια πτήση που ξεκίνησε όπως όλες οι άλλες μετατράπηκε σε τραγωδία.

Η συντριβή του αεροσκάφους της εταιρείας Helios Airways, που εκτελούσε πτήση από το αεροδρόμιο Λάρνακας με προορισμό την Πράγα και ενδιάμεσο σταθμό στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», συγκλόνισε ολόκληρη την Κύπρο.

Το αεροσκάφος κατέπεσε στην ορεινή περιοχή του Γραμματικού Αττικής, παρασυροντας στον θάνατο 121 ανθρώπους, εκ των οποίων 22 παιδιά, συμπεριλαμβανομένων και των 6 μελών του πληρώματος. Οι 103 ήταν κυπριακής καταγωγής και 12 Ελλαδίτες.

Ολόκληρες οικογένειες ξεκληρίστηκαν, ενώ πολλά παιδιά έχασαν τους γονείς τους και έμειναν ορφανά.

Την Κυριακή 9 Αυγούστου τελέστηκε στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Γεωργίου στο Παραλίμνι, από όπου κατάγονταν πολλά από τα 121 θύματα της τραγωδίας, το ετήσιο μνημόσυνο προϊσταμένου του Μητροπολίτη Κωνσταντίας και Αμμοχώστου Βασίλειου.

Η Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Ευανθία Τσολάκη, στον επιμνημόσυνο λόγο της είπε ότι η παρουσία της Πολιτείας δεν είναι τυπική αλλά αποτελεί χρέος απέναντι στις οικογένειες των θυμάτων. Ο πόνος τους, υπογράμμισε, δεν είναι ιδιωτικός ούτε ξεχασμένος, αλλά αποτελεί μέρος της συλλογικής μνήμης της Κύπρου.

Στάθηκε ιδιαίτερα στη δύναμη, την αξιοπρέπεια και την αντοχή των οικογενειών των θυμάτων, οι οποίες, 21 χρόνια μετά την τραγωδία, εξακολουθούν να κουβαλούν το βάρος της απώλειας.

Η Υπουργός κατέθεσε στεφάνι εκ μέρους του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη. Μετά το μνημόσυνο έγινε επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο Δημοτικό Κοιμητήριο Παραλιμνίου, στη μνήμη των θυμάτων της τραγωδίας.

Η πτήση

Το μοιραίο αεροσκάφος αναχώρησε το πρωινό της 14ης Αυγούστου του 2005 από το αεροδρόμιο Λάρνακας με τελικό προορισμό την Πράγα και ενδιάμεσο σταθμό το «Ελευθέριος Βενιζέλος» της Αθήνας. Στις 10.15 το πρωί το αεροσκάφος εισήλθε στον Εθνικό Εναέριο Χώρο Αθηνών, χωρίς όμως να έχει καμία επαφή με τον Πύργο Ελέγχου.

Στις 11:05 απογειώθηκαν από τη Νέα Αγχίαλο δύο μαχητικά F-16, τα οποία ήρθαν σε οπτική επαφή με το αεροπλάνο στις 11:18 και διαπίστωσαν ότι ο συγκυβερνήτης του αεροσκάφους ήταν αναίσθητος, ο κυβερνήτης δεν ήταν στη θέση του και είχε ενεργοποιηθεί το σύστημα παροχής οξυγόνου με μάσκες.

Όπως αποδείχθηκε από τις έρευνες, το αεροσκάφος πετούσε με αυτόματο πιλότο και με όλους τους επιβαίνοντες να έχουν απωλέσει τις αισθήσεις τους εκτός από τον αεροσυνοδό Ανδρέα Προδρόμου που προσπαθούσε να αναλάβει τον έλεγχο του. Στις 12.05 το αεροσκάφος συνετρίβη στην ορεινή περιοχή του Γραμματικού, παρασύροντας στο θάνατο τους 115 επιβάτες και εξαμελές πλήρωμα.

Δικαστική απόφαση

Στις 18 Φεβρουαρίου, 2013, το Κακουργιοδικείο Λευκωσίας απάλλαξε όλων των κατηγοριών όλους τους κατηγορουμένους στην υπόθεση της πτώσης, στις 14 Αυγούστου 2005, στην Αττική, του μοιραίου αεροπλάνου "Μπόινγκ 737-300" στο Γραμματικό Αττικής, δυστύχημα που είχε ως συνέπεια το θάνατο 121 ατόμων.

Η απαλλαγή έγινε μετά από αναστολή της ποινικής δίωξης που καταχωρήθηκε από τη Γενική Εισαγγελία για όλα τα κατηγορούμενα φυσικά πρόσωπα και την αεροπορική εταιρεία "Ηλιος".

Κατηγορούμενοι ήταν ο Εκτελεστικός Πρόεδρος της "Ηλιος" Ανδρέας Δράκος και ο Διευθύνων Σύμβουλος της ίδιας εταιρείας Δημήτρης Πανταζής, καθώς και ο Διευθυντής Πτήσεων Γιώργος Κικκίδης και ο Βούλγαρος αρχιπιλότος της εταιρείας Γιάνκο Στοϊμένοφ.

Το Εφετείο Αθηνών είχε επικυρώσει την καταδίκη την οποία επέβαλε σε πρώτο βαθμό το Τριμελές Πλημμελειοδικείο, με απόφασή του της 7ης Φεβρουαρίου 2013. Η ποινή τους, 122 έτη φυλάκισης για τον κάθε ένα, είχε μετατραπεί σε δεκαετή ποινή και ακολούθως σε χρηματική. Αφού πλήρωσαν από 73 χιλιάδες ευρώ περίπου αφέθηκαν ελεύθεροι.

Με βάση την αρχή ότι κανένας δεν δικάζεται από δύο χώρες για το ίδιο αδίκημα οι τρεις ήταν αναμενόμενο να αφαιρεθούν από το κυπριακό κατηγορητήριο. Ο Γενικός Εισαγγελέας έκρινε ότι θα έπρεπε να ανασταλεί η δίωξη για όλους τους κατηγορουμένους επικαλούμενος ανυπέρβλητες δυσκολίες στην προώθηση της υπόθεσης.

Πηγή: ΚΥΠΕ