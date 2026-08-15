«Άνοιξαν οι ουρανοί»: Βροχερός ο φετινός Δεκαπενταύγουστος στα ορεινά (βίντεο)

«Άνοιξαν οι ουρανοί» το μεσημέρι του Δεκαπενταύγουστου σε περιοχές των ορεινών, όπου σημειώθηκαν βροχές, εν μέσω της αστάθειας που επηρεάζει την Κύπρο.

Οι καιρικές συνθήκες άλλαξαν το μεσημέρι του Σαββάτου στα ορεινά, όπου αναπτύχθηκαν νεφώσεις και σημειώθηκαν τοπικές βροχές, όπως καταγράφεται και σε βίντεο από την Κυπερούντα και τα Σπήλια.

Σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας, εποχική χαμηλή πίεση και ασταθής αέρια μάζα επηρεάζουν το νησί, ενώ κατά τόπους βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται το απόγευμα κυρίως στα ορεινά και το εσωτερικό, χωρίς να αποκλείεται και χαλαζόπτωση.

Δείτε βίντεο από τις βροχές στην Κυπερούντα και τα Σπήλια:

Αναλυτικά το δελτίο του Τμήματος Μετεωρολογίας:

Εποχική χαμηλή πίεση και ασταθής αέρια μάζα επηρεάζουν το νησί.

Το απόγευμα, ο καιρός στις πλείστες περιοχές θα είναι κυρίως αίθριος με παροδικά αυξημένη συννεφιά, ωστόσο νεφώσεις που θα αναπτύσσονται στα ορεινά, στο εσωτερικό και ενδεχομένως και σε περιοχές στα ανατολικά, αναμένεται να δώσουν κατά τόπους βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει χαλάζι.

Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και παροδικά στα παράλια μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά λίγο ταραγμένη.

Απόψε, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, ενώ αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες, ενδέχεται τοπικά να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη, κυρίως σε περιοχές στα ανατολικά και το εσωτερικό.

Οι άνεμοι θα εξασθενίσουν και θα καταστούν καταβατικοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ. Η θάλασσα θα παραμείνει λίγο ταραγμένη στα δυτικά και τα βόρεια, ενώ στα νότια και τα ανατολικά θα καταστεί ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη.

Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 24 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και γύρω στους 18 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες τοπικές νεφώσεις, ενώ μετά το μεσημέρι, νεφώσεις που θα αναπτύσσονται στα ορεινά, στο εσωτερικό αλλά και σε περιοχές στα ανατολικά, αναμένεται να δώσουν κατά τόπους βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα αναμένεται να πέσει χαλάζι.

Οι άνεμοι το πρωί θα πνέουν μεταβλητοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ, για να καταστούν σύντομα νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και στα παράλια το απόγευμα παροδικά μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ.

Η θάλασσα το πρωί θα είναι λίγο ταραγμένη στα δυτικά και τα βόρεια, ενώ στα υπόλοιπα παράλια θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη, ωστόσο σταδιακά μέχρι το απόγευμα θα καταστεί γενικά λίγο ταραγμένη.

Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 36 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 29 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 32 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 25 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Τη Δευτέρα αλλά και την Τρίτη ο καιρός θα είναι γενικά μερικώς συννεφιασμένος και κατά τόπους παροδικά συννεφιασμένος, ενώ τις πρωινές ώρες πιθανόν να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές στα δυτικά.

Μετά το μεσημέρι όμως, αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά και το ανατολικό μισό του νησιού. Σε καταιγίδα αναμένεται να πέσει χαλάζι.

Την Τετάρτη, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, ενώ μετά το μεσημέρι αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά και το εσωτερικό. Σε καταιγίδα αναμένεται να πέσει χαλάζι.

Η θερμοκρασία μέχρι την Τετάρτη δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, παραμένοντας έτσι λίγο πιο κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.