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Πρωταράς: Jet ski που οδηγούσε 17χρονη συγκρούστηκε με θαλάσσιο παιχνίδι - 7χρονο παιδάκι τραυματίστηκε σοβαρά

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν ένας 48χρονος και ένα 7χρονο παιδί, το οποίο μεταφέρθηκε στο Μακάρειο Νοσοκομείο.

Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου, 15 Αυγούστου 2026, σε παραλία στον Πρωταρά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστες, jet ski που οδηγούσε 17χρονη συγκρούστηκε με φουσκωτό θαλάσσιο παιχνίδι.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν ένας 48χρονος και ένα 7χρονο παιδί, το οποίο μεταφέρθηκε στο Μακάρειο Νοσοκομείο.

Η κατάσταση της υγείας του παιδιού χαρακτηρίζεται σοβαρή, αλλά εκτός κινδύνου.

Οι Αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα.

Tags

ΚΥΠΡΟΣΝοσοκομείοΜακάρειο ΝοσοκομείοΑΤΥΧΗΜΑΠΡΩΤΑΡΑΣ

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