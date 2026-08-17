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Νέα πρόκληση από Άγκυρα για τα θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο: Επικαλείται την «Γαλάζια Πατρίδα»

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Οι τουρκικές διπλωματικές πηγές παρέπεμψαν στον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό της Τουρκίας, που ανακοινώθηκε στις 16 Απριλίου 2025 και, όπως σημείωσαν, καταχωρίστηκε στις 12 Ιουνίου 2025 στη Διακυβερνητική Ωκεανογραφική Επιτροπή της UNESCO.

Η απόφαση για την ανακήρυξη δύο νέων Εθνικών Θαλάσσιων Πάρκων στο Βόρειο Αιγαίο και στην Μεσόγειο είναι σύμφωνη με το διεθνές δίκαιο και με τη νομική θέση της Τουρκίας για τις θαλάσσιες δικαιοδοσίες, υποστήριξαν πηγές του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών.

Σύμφωνα με ενημέρωση που μεταδόθηκε από το CNN Türk, οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι η απόφαση αντανακλά την προτεραιότητα που δίνει η Άγκυρα στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και σε περιοχές πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων.

Οι τουρκικές διπλωματικές πηγές παρέπεμψαν στον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό της Τουρκίας, που ανακοινώθηκε στις 16 Απριλίου 2025 και, όπως σημείωσαν, καταχωρίστηκε στις 12 Ιουνίου 2025 στη Διακυβερνητική Ωκεανογραφική Επιτροπή της UNESCO.

Υποστήριξαν ακόμη ότι με τα δύο νέα θαλάσσια πάρκα «διευρύνονται σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο οι θαλάσσιες περιοχές που προστατεύει η Τουρκία στη Γαλάζια Πατρίδα».

Ερωτηθείσες για τη σύνδεση της απόφασης με τα ελληνικά θαλάσσια πάρκα, οι πηγές του τουρκικού ΥΠΕΞ παρέπεμψαν στις προηγούμενες ανακοινώσεις της Άγκυρας.

Επανέλαβαν την τουρκική θέση ότι ελληνικές πρωτοβουλίες δεν μπορούν να παράγουν έννομα αποτελέσματα στα ζητήματα που η Τουρκία θεωρεί εκκρεμή στο Αιγαίο, συμπεριλαμβανομένου, κατά τον τουρκικό ισχυρισμό, του καθεστώτος «νησιών, νησίδων και βραχονησίδων των οποίων η κυριαρχία δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα με διεθνείς συνθήκες».

Πηγή: ΚΥΠΕ

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