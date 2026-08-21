Συμμαχία ΡΤΚ-ΚΚΔ για τις «τοπικές εκλογές»: Κοινός υποψήφιος ο Χαρμαντζί στη Λευκωσία

Το Ρεπουμπλικανικό Τουρκικό Κόμμα (ΡΤΚ) και το κόμμα Κοινοτικής Δημοκρατίας (ΚΚΔ) ανακοίνωσαν την συνεργασία τους σε 13 «δήμους» στις «τοπικές εκλογές» του Δεκέμβρη. Τα δύο κόμματα θα στηρίξουν την υποψηφιότητα του Μεχμέτ Χαρμαντζί για τον «δήμο» Λευκωσίας.

Εκτός από τη Λευκωσία θα συνεργαστούν στους «δήμους» Κερύνειας, Αμμοχώστου, Μόρφου, Λεύκας, Τρικώμου, Κυθρέας - Λουρουτζίνας, Άγιος Επίκτητος – Άγιος Αμβρόσιος, Γαλάτειας – Κώμη Κεπήρ, Γιαλούσας - Καρπασίας, Μεσαορίας, Δικώμου και Κιόνελι-Γερόλακκου.

Στην κοινή ανακοίνωση τους αναφέρεται ότι αυτή η συνεργασία δεν αφορά μόνο την «εκλογική» συνεργασία στην «τοπική αυτοδιοίκηση», αλλά είναι φυσικό αποτέλεσμα της αυξανόμενης προσδοκίας εντός της κοινωνίας για αλλαγή, συναίνεση και κοινή «διακυβέρνηση». Η συνεργασία, προστίθεται, αντιπροσωπεύει επίσης μια συνέχεια της κοινής κατανόησης και της θέλησης για συνεργασία που επιδείχθηκε κατά τη διάρκεια των «προεδρικών».

Πηγή: ΚΥΠΕ