Ελληνικά

| Εnglish
Powered bysponsor logo

Έκτακτη Επικαιρότητα

μόλις τώρα

Αιχμές ΟΚΥπΥ κατά ιδιωτικού τομέα: Γιατί χειρουργούν αν δεν μπορούν να διαχειριστούν τις επιπλοκές
| Κύπρος

Συμμαχία ΡΤΚ-ΚΚΔ για τις «τοπικές εκλογές»: Κοινός υποψήφιος ο Χαρμαντζί στη Λευκωσία

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Τα δύο κόμματα ανακοίνωσαν συνεργασία σε 13 «δήμους» ενόψει των εκλογών του Δεκεμβρίου στα κατεχόμενα. Όπως αναφέρουν, η συμφωνία αποτελεί συνέχεια της συνεργασίας που αναπτύχθηκε κατά τις «προεδρικές» και ανταποκρίνεται στο αίτημα για αλλαγή και κοινή «διακυβέρνηση».

Το Ρεπουμπλικανικό Τουρκικό Κόμμα (ΡΤΚ) και το κόμμα Κοινοτικής Δημοκρατίας (ΚΚΔ) ανακοίνωσαν την συνεργασία τους σε 13 «δήμους» στις «τοπικές εκλογές» του Δεκέμβρη. Τα δύο κόμματα θα στηρίξουν την υποψηφιότητα του Μεχμέτ Χαρμαντζί για τον «δήμο» Λευκωσίας.

Εκτός από τη Λευκωσία θα συνεργαστούν στους «δήμους» Κερύνειας, Αμμοχώστου, Μόρφου, Λεύκας, Τρικώμου, Κυθρέας - Λουρουτζίνας, Άγιος Επίκτητος – Άγιος Αμβρόσιος, Γαλάτειας – Κώμη Κεπήρ, Γιαλούσας - Καρπασίας, Μεσαορίας, Δικώμου και Κιόνελι-Γερόλακκου.

Στην κοινή ανακοίνωση τους αναφέρεται ότι αυτή η συνεργασία δεν αφορά μόνο την «εκλογική» συνεργασία στην «τοπική αυτοδιοίκηση», αλλά είναι φυσικό αποτέλεσμα της αυξανόμενης προσδοκίας εντός της κοινωνίας για αλλαγή, συναίνεση και κοινή «διακυβέρνηση». Η συνεργασία, προστίθεται, αντιπροσωπεύει επίσης μια συνέχεια της κοινής κατανόησης και της θέλησης για συνεργασία που επιδείχθηκε κατά τη διάρκεια των «προεδρικών».

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΛΕΥΚΩΣΙΑΕΚΛΟΓΕΣΧΑΡΜΑΝΤΖΙ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα