Νίκος Νικολαΐδης: Στηρίζει την Σοφία Χριστοδούλου Μακρή: «Να τελειώνουμε με το παρελθόν στην ΕΔΕΚ»

Τη στήριξή του στην υποψηφιότητα της Σοφίας Χριστοδούλου Μακρή για την προεδρία της ΕΔΕΚ ανακοίνωσε ο τέως δήμαρχος Λεμεσού, Νίκος Νικολαΐδης, ενόψει των εσωκομματικών εκλογών της 5ης Σεπτεμβρίου.

Με δημόσια παρέμβασή του, υπό τον τίτλο «Ώρα για καθαρή επιλογή», ο κ. Νικολαΐδης τοποθετείται υπέρ της υποψηφιότητας Χριστοδούλου Μακρή, την οποία παρουσιάζει ως την επιλογή που μπορεί να εκφράσει τη ριζική αλλαγή που, κατά την εκτίμησή του, χρειάζεται σήμερα το κόμμα.

Ο τέως δήμαρχος Λεμεσού αναφέρεται στην επιστροφή του στην ΕΔΕΚ έπειτα από δέκα χρόνια «κομματικής εξορίας», σημειώνοντας ότι επέστρεψε για λόγους τιμής προς το ιστορικό κόμμα και ότι για τους ίδιους λόγους αισθάνεται την υποχρέωση να τοποθετηθεί δημόσια για την επόμενη ημέρα.

Ο κ. Νικολαΐδης ασκεί έντονη κριτική στην πορεία που ακολούθησε η ΕΔΕΚ τα προηγούμενα χρόνια, υποστηρίζοντας ότι το κόμμα οδηγήθηκε, μέσα από μια «πολύχρονη πορεία αυτοκαταστροφής», στην απαξίωση και τελικά στην απώλεια της κοινοβουλευτικής του εκπροσώπησης.

Όπως αναφέρει, υπάρχουν πρόσωπα που φέρουν «βαρύτατες ευθύνες», είτε επειδή επέβαλαν είτε επειδή ανέχθηκαν πολιτικές συμπεριφορές που οδήγησαν την ΕΔΕΚ στη σημερινή κατάσταση. Προσθέτει ότι τα συγκεκριμένα πρόσωπα έχουν ήδη απαξιωθεί τόσο από τη βάση του κόμματος όσο και από την ευρύτερη κοινωνία.

Την ίδια ώρα, ο κ. Νικολαΐδης υπογραμμίζει ότι το ζητούμενο πλέον δεν είναι η αναζήτηση ευθυνών, αλλά η διάσωση και επανένωση της ΕΔΕΚ.

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