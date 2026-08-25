Πρόστιμο €20.000 σε εταιρεία μετά από θανατηφόρο εργατικό ατύχημα με περονοφόρο στη Λάρνακα

Σε πρόστιμο ύψους €20.000 καταδικάστηκε η εταιρεία MICHAELAS CLEANING CHEMICALS LTD από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας, έπειτα από ποινική δίωξη που προώθησε το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας και αφορούσε θανατηφόρο εργατικό ατύχημα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η εταιρεία, η οποία δραστηριοποιείται μεταξύ άλλων στη μετάγγιση υγρών καθαρισμού από δεξαμενές και βαρέλια σε μικρότερα πλαστικά δοχεία, κρίθηκε ένοχη για παραβάσεις της νομοθεσίας περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία.

Η υπόθεση αφορούσε εργαζόμενο ο οποίος, κατά τη διαδικασία παραλαβής άδειων πλαστικών δοχείων από εμπορευματοκιβώτιο, πάτησε πάνω σε παλέτα που βρισκόταν τοποθετημένη στις περόνες περονοφόρου οχήματος, έχασε την ισορροπία του και έπεσε από ύψος περίπου 1,45 μέτρου. Ο εργαζόμενος τραυματίστηκε σοβαρά και κατέληξε στις 9 Ιουλίου 2023.

Το Δικαστήριο διαπίστωσε επίσης ότι δεν διασφαλίστηκε η διατήρηση της σκηνής του ατυχήματος, καθώς το περονοφόρο όχημα που εμπλεκόταν είχε μετακινηθεί μετά το περιστατικό.

Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι η εταιρεία δεν είχε εξασφαλίσει πιστοποιητικό επιτυχούς ελέγχου από εξουσιοδοτημένο ελεγκτή ανυψωτικών μηχανημάτων για το συγκεκριμένο περονοφόρο όχημα.

Η καταδίκη αφορά παραβάσεις των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία νομοθεσιών και κανονισμών που σχετίζονται με τη γνωστοποίηση ατυχημάτων, καθώς και τη λειτουργία, συντήρηση και επιθεώρηση ανυψωτικών μηχανημάτων.