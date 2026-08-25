Καύσιμα: Μικρότερες αυξήσεις στην Κύπρο σε σχέση με τον μέσο όρο της ΕΕ, λέει η Υπηρεσία Καταναλωτή

Χαμηλότερη από τη μέση αύξηση που καταγράφηκε στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ (ΕΕ-27), τόσο για την Αμόλυβδη Βενζίνη 95 Οκτανίων όσο και για το Πετρέλαιο Κίνησης, ήταν η αύξηση των λιανικών τιμών καυσίμων στην Κύπρο, από τη σύγκριση των τιμών που καταγράφηκαν στο Δελτίο της 23ης Φεβρουαρίου 2026 με τον μέσο όρο των λιανικών τιμών που καταγράφηκαν στα Δελτία της 3ης, 10ης και 17ης Αυγούστου 2026, σύμφωνα με την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή (ΥΠΚ), η οποία επικαλείται στοιχεία του EU Oil Bulletin της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωση η Υπηρεσία αναφέρει ότι η λιανική τιμή της Αμόλυβδης Βενζίνης 95 Οκτανίων αυξήθηκε στην Κύπρο κατά 27 σεντ το λίτρο, έναντι 29 σεντ το λίτρο στην ΕΕ-27. Η μεταβολή στην Κύπρο ήταν, συνεπώς, κατά 2 σεντ το λίτρο χαμηλότερη από τη μέση μεταβολή στην ΕΕ-27.

Προσθέτει ότι η μεταβολή αυτή κινήθηκε σε παρόμοια επίπεδα με την Ελλάδα, όπου καταγράφηκε αύξηση 26 σεντ το λίτρο, και την Πολωνία, με 27 σεντ το λίτρο, ενώ ήταν χαμηλότερη από τις αυξήσεις που καταγράφηκαν στο Βέλγιο και την Ιταλία, με 34 σεντ το λίτρο, καθώς και στη Λιθουανία, με 32 σεντ το λίτρο.

Αντίστοιχα, σύμφωνα με την ΥΠΚ, στο Πετρέλαιο Κίνησης, η αύξηση της λιανικής τιμής στην Κύπρο ανήλθε σε 36 σεντ το λίτρο, έναντι 44 σεντ το λίτρο στην ΕΕ-27, δηλαδή ήταν κατά 8 σεντ το λίτρο χαμηλότερη από τη μέση αύξηση στην ΕΕ-27.

Αναφέρει επίσης ότι η αύξηση στην Κύπρο ήταν, επίσης, χαμηλότερη από αυτή που καταγράφηκε στο Βέλγιο (54 σεντ), στην Ελλάδα (47 σεντ), στη Λιθουανία (41 σεντ), στο Λουξεμβούργο και την Πολωνία (39 σεντ) και στην Ιταλία (38 σεντ).

Η ΥΠΚ διαβεβαιώνει ότι η προστασία των καταναλωτών και η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς αποτελούν βασική προτεραιότητα της, προσθέτοντας ότι παρακολουθεί στενά την εξέλιξη των τιμών των καυσίμων και αξιολογεί σε συνεχή βάση τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά.

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή αναφέρει ότι παρακολουθεί συστηματικά την αγορά καυσίμων και, στο πλαίσιο αυτό, αξιοποιεί και αναλύει ένα ευρύ φάσμα δεδομένων που αφορούν, μεταξύ άλλων, τις διεθνείς τιμές αναφοράς, το κόστος εισαγωγής και τις μεταβολές του, τον χρόνο που μεσολαβεί μεταξύ της αγοράς, της εισαγωγής, της αποθήκευσης και της διάθεσης των προϊόντων στην αγορά, τα διαθέσιμα αποθέματα και τις συνθήκες που επικρατούν στην εγχώρια αγορά.

Επιπλέον, αναφέρει ότι έχει πλήρη επίγνωση της σημασίας που έχουν οι τιμές των καυσίμων για τους καταναλωτές, καθώς και της επίδρασής τους στο κόστος διακίνησης και, ευρύτερα, στο κόστος ζωής. Για τον λόγο αυτό, η εξέλιξη της αγοράς αξιολογείται σε συνεχή βάση και τα διαθέσιμα στοιχεία εξετάζονται με γνώμονα την έγκαιρη αναγνώριση τυχόν φαινομένων που ενδέχεται να επηρεάζουν την ομαλή λειτουργία της.

Παράγοντες που επηρεάζουν τις τιμές

Αναφορικά με τους παράγοντες που επηρεάζουν τις τιμές των καυσίμων, η ΥΠΚ αναφέρει ότι η διαμόρφωση των λιανικών τιμών των πετρελαιοειδών αποτελεί αποτέλεσμα της επίδρασης ενός συνόλου παραγόντων και δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τη μεταβολή μιας συγκεκριμένης διεθνούς τιμής αναφοράς.

Προσθέτει ότι μεταξύ των παραγόντων που λαμβάνονται υπόψη περιλαμβάνονται το κόστος αγοράς των προϊόντων, τα υφιστάμενα αποθέματα, το κόστος ασφάλισης, μεταφοράς και αποθήκευσης, το κόστος διανομής, η φορολογία, οι συνθήκες ανταγωνισμού και η γενικότερη κατάσταση της αγοράς, καθώς και οι διεθνείς τιμές αναφοράς των πετρελαϊκών προϊόντων.

Αναφέρει επίσης ότι ιδιαίτερα σε περιόδους έντονων γεωπολιτικών εξελίξεων και σημαντικών μεταβολών στις διεθνείς αγορές πετρελαίου, οι διακυμάνσεις στο κόστος των πετρελαϊκών προϊόντων, καθώς και στο κόστος ασφάλισης και μεταφοράς φορτίων, ενδέχεται να επηρεάζουν σημαντικά την τελική τιμή στην αγορά.

Παράλληλα, αναφέρει ότι η χρονική διαφορά μεταξύ της αγοράς, της εισαγωγής, της μεταφοράς, της αποθήκευσης και της διάθεσης ενός φορτίου στην αγορά αποτελεί σημαντικό παράγοντα κατά την αξιολόγηση της εξέλιξης των λιανικών τιμών.

Ως εκ τούτου, σύμφωνα με την ΥΠΚ, η αξιολόγηση της εξέλιξης των τιμών των καυσίμων απαιτεί τη συνεκτίμηση του συνόλου των σχετικών παραμέτρων και δεν μπορεί να βασίζεται αποκλειστικά στη σύγκριση της τρέχουσας τιμής του αργού πετρελαίου ή μιας διεθνούς τιμής αναφοράς με την τρέχουσα τιμή στην αντλία.

Πηγή: ΚΥΠΕ