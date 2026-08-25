Κοινό μέτωπο εκπαιδευτικών για το νέο σύστημα διορισμών: «Όχι στη θυματοποίηση συναδέλφων»

Η μη θυματοποίηση εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε δημόσια σχολείο ή περιλαμβάνονται σε καταλόγους διοριστέων και διορισίμων, αλλά και η επαρκής στελέχωση των σχολικών μονάδων, αποτελούν τους άξονες στους οποίους συγκλίνουν οι εκπαιδευτικές οργανώσεις, σε ό,τι αφορά το νέο σύστημα διορισμών που προτείνει το Υπουργείο Παιδείας.

Οι τρεις οργανώσεις, ΠΟΕΔ, ΟΕΛΜΕΚ και ΟΛΤΕΚ, πραγματοποίησαν το μεσημέρι της Τρίτης συνάντηση στα γραφεία της ΠΟΕΔ, με στόχο να υπάρξει μεταξύ τους ένας συντονισμός για τα επόμενα βήματά τους στον διάλογο με το Υπουργείο για το θέμα.

«Κοινό σημείο αναφοράς είναι αφενός η μη θυματοποίηση κανενός εκπαιδευτικού που υπηρετεί στο δημόσιο σχολείο και σίγουρα η επαρκής στελέχωση και μετά το 2027, κάτι που προβλέπει προφανώς και την ανάγκη για τροποποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας», ανέφερε σε δηλώσεις της η Πρόεδρος της ΠΟΕΔ, Μύρια Βασιλείου.

«Επομένως έχοντας αυτό ως κοινό σημείο αναφοράς θα συζητήσουμε ακριβώς την πρόταση που μας έχει δοθεί από το Υπουργείο Παιδείας για να συζητήσουμε τα σημεία που χρήζουν διευκρίνισης, τα σημεία στα οποία διαφωνούμε και στα οποία θα καταθέσουμε εισηγήσεις στις συναντήσεις που θα έχουμε με την Υπουργό Παιδείας», πρόσθεσε.

Η κ. Βασιλείου ξεκαθάρισε, επίσης, ότι για τις εκπαιδευτικές οργανώσεις δεν θα γίνει ανεκτό το ενδεχόμενο θυματοποίησης του όποιου εκπαιδευτικού που ανήκει είτε στον κατάλογο διοριστέων είτε στον κατάλογο διορισίμων. Απαντώντας σε ερώτηση για το θέμα της επάρκειας των εκπαιδευτικών, σημείωσε ότι αυτό αγγίζει μια άλλη νομοθεσία, που αφορά στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών.

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ, Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου, εξήγησε ότι η συνάντηση σκοπό είχε να συμφωνηθούν τα επόμενα βήματα και να ανταλλάξουν μεταξύ τους απόψεις οι τρεις οργανώσεις σε σχέση με την πρόταση εργασίας της Υπουργού.

Επιβεβαίωσε ότι βασικός άξονας «είναι η μη θυματοποίηση οποιουδήποτε συναδελφού ο οποίος δουλεύει στο δημόσιο σχολείο και έχει αποκομίσει πολύτιμη εκπαιδευτική εμπειρία, έχει βοηθήσει το σύστημα να συνεχίσει απρόσκοπτα αποδεχόμενος να πηγαίνει να δουλεύει σε όλη την Κύπρο».

Πέρα από τη διασφάλιση των υφιστάμενων εργαζόμενων, ο κ. Κωνσταντίνου είπε ότι ζητούμενο είναι το καινούργιο σχέδιο για τον διορισμό εκπαιδευτικών να είναι αξιοκρατικό, διαφανές και να προσφέρει επάρκεια εκπαιδευτικού προσωπικού στο σύστημα.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της ΟΛΤΕΚ, Παναγιώτης Λυσάνδρου, αναφέρθηκε επίσης στη σημασία διασφάλισης των εκπαιδευτικών που ήδη υπηρετούν στο δημόσιο σχολείο, επισημαίνοντας ότι χωρίς αυτούς θα είχαν δημιουργηθεί πολλά προβλήματα στο εκπαιδευτικό σύστημα. Υπογράμμισε ότι δε θα πρέπει να θυματοποιηθεί κανένας και ότι θα πρέπει να διασφαλιστεί η συνέχιση της εργασίας τους.

«Από εκεί και πέρα, ασφαλώς και πρέπει να διασφαλιστεί στο νέο σύστημα η στελέχωση των σχολείων μας, με τρόπο που να είναι δίκαιος, να υπάρχει διαφάνεια και οι νέες εξετάσεις διορισμού βασικά θα πρέπει να βελτιωθούν, έτσι ώστε αν υπάρχουν οι δυσκολίες και οι στρεβλώσεις να εξαλειφθούν», κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ