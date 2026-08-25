Ελληνικά

| Εnglish
Powered bysponsor logo

Έκτακτη Επικαιρότητα

μόλις τώρα

Τι πρέπει να προσέχετε με τα «extensions» και τους φορτιστές κινητών
| Κύπρος

Υπό έλεγχο η πυρκαγιά σε αρτοβιομηχανία στην Αραδίππου – Άδειο το υποστατικό (βίντεο/φώτος)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Η πυρκαγιά που ξέσπασε σε βιομηχανικό υποστατικό στη βιομηχανική περιοχή Αραδίππου τέθηκε υπό έλεγχο μετά από μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής. Στη σκηνή παραμένουν ισχυρές δυνάμεις, οι οποίες συνεχίζουν την τελική κατάσβεση και διεξάγουν έρευνες στο εσωτερικό του κτηρίου για να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν παγιδευμένα άτομα.

Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε βιομηχανικό υποστατικό στη βιομηχανική περιοχή Αραδίππου, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για εργοστάσιο αρτοβιομηχανίας.

Σχετικά άρθρα:

Στη σκηνή επιχειρούν πέντε πυροσβεστικά οχήματα και τηλεσκοπικό βραχιονοφόρο όχημα από τους Πυροσβεστικούς Σταθμούς Λάρνακας και την ΕΜΑΚ.

Όπως αναφέρει η Πυροσβεστική, παράλληλα με τις εργασίες για την τελική κατάσβεση της πυρκαγιάς. Έπειτα από διεξαγωγή ερευνών στο εσωτερικό του υποστατικού εξακριβώθηκε πως δεν υπάρχουν παγιδευμένα πρόσωπα.

 

Article image
Article image
Article image
Slide 1 of 3

 

 

Tags

ΦΩΤΙΑΠΥΡΚΑΓΙΑΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΒΙΝΤΕΟΑΡΑΔΙΠΠΟΥ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα