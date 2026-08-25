Υπό έλεγχο η πυρκαγιά σε αρτοβιομηχανία στην Αραδίππου – Άδειο το υποστατικό (βίντεο/φώτος)

Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε βιομηχανικό υποστατικό στη βιομηχανική περιοχή Αραδίππου, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για εργοστάσιο αρτοβιομηχανίας.

Στη σκηνή επιχειρούν πέντε πυροσβεστικά οχήματα και τηλεσκοπικό βραχιονοφόρο όχημα από τους Πυροσβεστικούς Σταθμούς Λάρνακας και την ΕΜΑΚ.

Όπως αναφέρει η Πυροσβεστική, παράλληλα με τις εργασίες για την τελική κατάσβεση της πυρκαγιάς. Έπειτα από διεξαγωγή ερευνών στο εσωτερικό του υποστατικού εξακριβώθηκε πως δεν υπάρχουν παγιδευμένα πρόσωπα.