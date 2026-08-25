Κλείνει η οδός Γεωργίου Σεφέρη στον Στρόβολο με το καλημέρα - Ποιες είναι οι εναλλακτικές οδοί

Από την Τετάρτη 26 Αυγούστου στις 7:00 π.μ. έως και την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 18:00, θα εκτελούνται εργασίες στο αποχετευτικό σύστημα στην οδό Γεωργίου Σεφέρη, στον Συνοικισμό 2, ανακοίνωσε ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Λευκωσίας.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, προσθέτει, η πρόσβαση προς την οδό Γεωργίου Σεφέρη από τις οδούς Κωνσταντινουπόλεως και Ναυσικάς θα είναι κλειστή για όλα τα οχήματα.

Στην ανακοίνωσε διευκρινίζεται πως η είσοδος θα επιτρέπεται μόνο στους κατοίκους της περιοχής, ενώ οι οδηγοί καλούνται να ακολουθούν τη σχετική οδική σήμανση και τις υποδείξεις των συνεργείων.

Πηγή: ΚΥΠΕ