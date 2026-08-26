Φωτοβολταϊκό πάρκο στη Μια Μηλιά: Πράσινη ενέργεια για τον Σταθμό Επεξεργασίας Λυμάτων

Σε λειτουργία τέθηκε φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 1.018 kWp στον Σταθμό Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Μιας Μηλιάς, με στόχο την κάλυψη μέρους των αναγκών του Σταθμού σε ηλεκτρισμό και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματός του, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) Λευκωσίας.

Σύμφωνα με τον ΕΟΑ, το έργο κατασκευάστηκε από το UNDP, με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ οι εργασίες σύνδεσης συντονίστηκαν και εποπτεύθηκαν από την ομάδα του κ. Μεχμέτ Χαρμαντζί.

Όπως αναφέρεται, με την αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας, το φωτοβολταϊκό πάρκο θα καλύπτει μέρος των ηλεκτρικών αναγκών του Σταθμού, συμβάλλοντας παράλληλα σε μια πιο βιώσιμη και φιλική προς το περιβάλλον λειτουργία των υποδομών διαχείρισης λυμάτων.

Ο ΕΟΑ Λευκωσίας σημειώνει ότι θα συνεχίσει να προωθεί έργα που εξοικονομούν ενέργεια, περιορίζουν το κόστος και συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος.

Πηγή: ΚΥΠΕ