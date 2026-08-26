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Φωτοβολταϊκό πάρκο στη Μια Μηλιά: Πράσινη ενέργεια για τον Σταθμό Επεξεργασίας Λυμάτων

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Φωτογραφία: Ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Λευκωσίας προχωρά ακόμη ένα βήμα προς την πράσινη μετάβαση, με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου στον Σταθμό Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Μιας Μηλιάς | ΚΥΠΕ

Σε λειτουργία τέθηκε φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 1.018 kWp στον Σταθμό Επεξεργασίας Λυμάτων Μιας Μηλιάς, με στόχο τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των εγκαταστάσεων. Το έργο υλοποιήθηκε με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εντάσσεται στις προσπάθειες για πιο βιώσιμες υποδομές διαχείρισης λυμάτων.

Σε λειτουργία τέθηκε φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 1.018 kWp στον Σταθμό Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Μιας Μηλιάς, με στόχο την κάλυψη μέρους των αναγκών του Σταθμού σε ηλεκτρισμό και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματός του, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) Λευκωσίας.

Σύμφωνα με τον ΕΟΑ, το έργο κατασκευάστηκε από το UNDP, με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ οι εργασίες σύνδεσης συντονίστηκαν και εποπτεύθηκαν από την ομάδα του κ. Μεχμέτ Χαρμαντζί.

Όπως αναφέρεται, με την αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας, το φωτοβολταϊκό πάρκο θα καλύπτει μέρος των ηλεκτρικών αναγκών του Σταθμού, συμβάλλοντας παράλληλα σε μια πιο βιώσιμη και φιλική προς το περιβάλλον λειτουργία των υποδομών διαχείρισης λυμάτων.

Ο ΕΟΑ Λευκωσίας σημειώνει ότι θα συνεχίσει να προωθεί έργα που εξοικονομούν ενέργεια, περιορίζουν το κόστος και συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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