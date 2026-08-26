Το Ιράν βάζει όρους για το Ορμούζ: «Δεν ανοίγει αν οι ΗΠΑ δεν τερματίσουν τον πόλεμο»

Το ζωτικής σημασίας Στενό του Ορμούζ δεν θα ανοίξει ξανά «εκτός εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες τερματίσουν τον πόλεμο», προειδοποιεί η Τεχεράνη, την ίδια ώρα που συζητά με το Ομάν προσωρινό διάδρομο διέλευσης στο Στενό.

Ο Ιρανός Υφυπουργός Εξωτερικών Καζέμ Γκαριμπαμπάντι προειδοποίησε την Τετάρτη ότι δεν θα επιτραπεί σε κανένα στρατιωτικό πλοίο να διέλθει από το Στενό του Ορμούζ.

Ο Γκαριμπαμπάντι δήλωσε συγκεκριμένα ότι δεν θα επιτραπεί σε κανένα στρατιωτικό σκάφος από καμία χώρα να διέλθει από το Στενό, ενώ οι ιρανικές αρχές θα παρακολουθούν τα εμπορικά πλοία που επιδιώκουν να το διασχίσουν.

Η Ουάσινγκτον ανακοίνωσε νέες κυρώσεις που στοχεύουν στην άσκηση πίεσης στο Ιράν, με τον Υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ να απειλεί με «οικονομική ασφυξία».

Κατά τη διάρκεια συνομιλιών στην Τεχεράνη, οι Υπουργοί Εξωτερικών του Ιράν και του Ομάν συζήτησαν ένα «σταδιακό πλαίσιο» που περιελάμβανε τη δημιουργία ενός «κοινού προσωρινού διαδρόμου διέλευσης μέσω του Στενού του Ορμούζ και μια συμφωνία για την εφαρμογή ενός κοινού έργου για τον καθαρισμό του Στενού από νάρκες», σύμφωνα με ανακοίνωση.

Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε την Τρίτη ότι το προτεινόμενο πλαίσιο είναι «παράδειγμα» που δείχνει πώς η «δέσμευση της χώρας του για ειρήνη και σταθερότητα συνδυάζεται με σταθερή διπλωματία με τους γείτονές μας».

Η Τεχεράνη έχει αποκλείσει την κρίσιμη πλωτή οδό, η οποία κανονικά μεταφέρει περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων εξαγωγών πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου, ενώ η Ουάσινγκτον επέβαλε ναυτικό αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια.

Πηγή: ΚΥΠΕ