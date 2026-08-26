Στην αντεπίθεση ο Δρουσιώτης: «Περίεργο που χάθηκε το κινητό» της Σάντη - «Τα στοιχεία καταρρίπτουν το σενάριο της Αστυνομίας»

Με ανάρτησή του απάντησε ο Μακάριος Δρουσιώτης στα όσα ανέφερε σήμερα η γυναίκα που βρίσκεται πίσω από το ψευδώνυμο «Σάντη», εστιάζοντας στα ψηφιακά δεδομένα και στην προέλευση των επίμαχων μηνυμάτων.

Ο κ. Δρουσιώτης αναφέρεται ειδικότερα στην αναφορά της «Σάντη» ότι το κινητό τηλέφωνο που χρησιμοποιούσε έχει χαθεί, ενώ τοποθετείται και στην πρόκλησή της για έρευνα στις δικές του συσκευές.

«Τα στοιχεία άρχισαν ήδη να μιλούν! Ε ίναι περίεργο που “χάθηκε” το κινητό της, υπάρχει όμως ο υπολογιστής. Εκείνος που κατά την ίδια “άμα γίνει καμμιά έρευνα πάνω του θα κλάψουν καρδιές”», αναφέρει ο Μακάριος Δρουσιώτης.

Στην ανάρτησή του αναφέρεται και στη δημοσιοποίηση δηλώσεων που αποδίδονται στη «Σάντη», σημειώνοντας: «Ο κ. Καλαντζής δημοσίευσε δηλώσεις που αποδίδει στη Σάντη την οποία ο ίδιος χαρακτήρισε κατ’ επανάληψη μυθομανή. Στο βαθμό που οι δηλώσεις προέρχονται πράγματι από την ίδια και όχι από κάποιο τρίτο πρόσωπο εκ μέρους της, θα απαντήσω στην πρόκληση της να γίνει έρευνα στις συσκευές μου».

Τι λέει για τη διαδρομή των μηνυμάτων

Ο Μακάριος Δρουσιώτης υποστηρίζει ότι στις συσκευές του δεν υπάρχουν στοιχεία για τη διαδρομή μέσω της οποίας έφτασαν σε αυτόν τα επίμαχα μηνύματα και αναφέρει ότι τα παρέλαβε σε USB και εκτυπώσεις.

«Δεν υπάρχει τίποτα στις συσκευές μου για τη διαδρομή των μηνυμάτων, ούτε αποτελεί μυστικό πως έφτασαν σε μένα. Μου δόθηκαν σε USB και σε εκτυπώσεις. Πιο σημαντικό από τη διαδρομή είναι η αυθεντικότητα, η πρωτογενής πηγή και η επαλήθευση του περιεχομένου των μηνυμάτων», γράφει.

Ακολούθως επανέρχεται στη φράση της «Σάντη» για τα στοιχεία, δηλώνοντας ότι συμφωνεί με τη θέση να εξεταστούν.

«Το καταληκτικό μήνυμα που αποδίδεται στη Σάντη είναι “να αφήσουμε τα στοιχεία να μιλήσουν”. Συμφωνώ απόλυτα μαζί της. Αυτό είναι και στο χέρι της. Είναι περίεργο που “χάθηκε” το κινητό της, υπάρχει όμως ο υπολογιστής. Εκείνος που κατά την ίδια “άμα γίνει καμμιά έρευνα πάνω του θα κλάψουν καρδιές”»

Αναφέρει ότι βρίσκονται σε εξέλιξη εξετάσεις ψηφιακού υλικού

Ο κ. Δρουσιώτης αναφέρει ακόμη ότι βρίσκονται σε εξέλιξη εξετάσεις συσκευών και άλλου ψηφιακού υλικού, υποστηρίζοντας ότι τα μέχρι στιγμής στοιχεία αμφισβητούν την εκδοχή σύμφωνα με την οποία τα μηνύματα κατασκευάστηκαν αποκλειστικά από τη «Σάντη».

«Από δικής μου πλευράς εργάζομαι προς αυτή την κατεύθυνση. Οι εξετάσεις συσκευών και άλλου ψηφιακού υλικού βρίσκονται σε εξέλιξη χάρη στην οικονομική στήριξη των πολιτών τους οποίους και ευχαριστώ ξανά. Τα στοιχεία άρχισαν ήδη να μιλούν και καταρρίπτουν το σενάριο της Αστυνομίας και το αφήγημα της ίδιας ότι κατασκεύασε μόνη της τα μηνύματα και ότι το περιεχόμενο τους είναι προϊόν της φαντασίας της», προσθέτει ο κ. Δρουσιώτης.

Κλείνοντας την ανάρτησή του, ο Μακάριος Δρουσιώτης αναφέρεται στην ποινική διαδικασία που, όπως λέει, βρίσκεται σε εξέλιξη σε βάρος του.

«Δεν μπορώ να αποκαλύψω περισσότερα, αφού η Αστυνομία και η Νομική Υπηρεσία αντί να διερευνήσουν την υπόθεση ως όφειλαν επέλεξαν να με διώξουν ποινικά», λέει καταληκτικά.