Συγκλονιστικές στιγμές από τις φονικές πλημμύρες στα σύνορα Νεπάλ-Θιβέτ: 95 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους

Εκατοντάδες τουρίστες αγνοούνται στο Νεπάλ, όπου καταστροφικές πλημμύρες έπληξαν μια περιοχή που συνορεύει με το Θιβέτ, προκαλώντας τουλάχιστον 95 θανάτους.

Στην καρδιά των Ιμαλαΐων, το Νεπάλ αποτελεί δημοφιλή προορισμό για πεζοπόρους και ορειβάτες από όλον τον κόσμο που επιθυμούν να ανέβουν στο Έβερεστ.

Λίγες ώρες μετά την καταστροφή, το Υπουργείο Τουρισμού του Νεπάλ ενημέρωσε πως αγνοείται η τύχη 403 ανθρώπων, εκ των οποίων 341 υπήκοοι άλλων χωρών.

Από την πλευρά του, ο Οργανισμός Τουρισμού του Νεπάλ κατέγραψε 384 αγνοούμενους ταξιδιώτες, εκ των οποίων 93 Νεπαλέζοι και 291 υπήκοοι άλλων χωρών. Μεταξύ των τελευταίων, η εθνικότητα 111 ανθρώπων δεν έχει γίνει γνωστή. Όσον αφορά τους υπόλοιπους, 142 είναι Ινδοί και 17 Μαλαισιανοί, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Το Υπουργείο Εξωτερικών στην Κουάλα Λουμπούρ ανέφερε ωστόσο ότι η πρεσβεία της Μαλαισίας στο Κατμαντού ενημερώθηκε από ταξιδιωτικά γραφεία πως χάθηκαν τα ίχνη 11 Μαλαισιανών στην περιοχή Ράσουα, κοντά στα σύνορα του Νεπάλ με την Κίνα.

Δώδεκα αγνοούμενοι είναι από τη Μεγάλη Βρετανία, τέσσερις από τη Νότια Αφρική, τρεις από τις ΗΠΑ, ένας από την Αυστραλία, ένας από την Ολλανδία κι ένας από την Πορτογαλία, σύμφωνα με την ενημέρωση από τον Οργανισμό Τουρισμού του Νεπάλ.

Αξιωματούχοι στη Σεούλ επιβεβαίωσαν ότι αγνοούνται οκτώ Νοτιοκορεάτες, που εργάζονταν σε υδροηλεκτρικό σταθμό στη Ράσουα.

Το ιταλικό Υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε πως δύο Ιταλοί τουρίστες και ο ξεναγός τους είχαν αποκλειστεί εξαιτίας κατολίσθησης, αλλά εντοπίστηκαν από συνεργεία διάσωσης. Το Υπουργείο ενημέρωσε πως είχε καταγράψει 90 Ιταλούς που βρίσκονται στο Νεπάλ και στο Θιβέτ, χωρίς να γνωρίζει προς το παρόν εάν βρίσκονταν σε περιοχές που επλήγησαν από τις πλημμύρες.

Από την πλευρά του, ο Πρωθυπουργός του Νεπάλ Μπαλέντρα Σαχ κάλεσε σήμερα τους πολίτες στο κράτος των Ιμαλαΐων να «παραμείνουν ενωμένοι».

«Σας ζητάω να επιδείξετε υπομονή. Η Κυβέρνηση έχει αναλάβει πλήρως τις επιχειρήσεις διάσωσης, την παροχή ιατρικής φροντίδας, όπως και τη στέγασή και τη διατροφή σας. Μπροστά σε μια τέτοια καταστροφή, πρέπει να παραμείνουμε όλοι ενωμένοι», δήλωσε ο Σαχ, σε δελτίο Τύπου που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Εξάλλου, η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε σήμερα ότι ενεργοποίησε το δορυφορικό σύστημα παρακολούθησης Copernicus για να βοηθήσει διασώστες μετά τις φονικές πλημμύρες στο Νεπάλ και δήλωσε την ετοιμότητά της να παράσχει περαιτέρω βοήθεια.

«Το Copernicus έχει ενεργοποιηθεί για να βοηθήσει στη χαρτογράφηση των πληγεισών περιοχών στο Νεπάλ και στην υποστήριξη επιχειρήσεων βοήθειας στο πεδίο», δήλωσε η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στο X.

«Είμαστε έτοιμοι να παράσχουμε πρόσθετη ευρωπαϊκή βοήθεια», πρόσθεσε.

Κάμερα ασφαλείας στην κινεζική πλευρά των συνόρων Νεπάλ-Θιβέτ κατέγραψε πολλούς ανθρώπους να τρέχουν για να σωθούν, λίγο πριν ένας χείμαρρος από βράχους, λάσπη και νερό καταστρέψει κτίρια και οχήματα και παρασύρει ανθρώπους.

Το Γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο Γεωεπιστημών ανέφερε ότι σεισμός μεγέθους 4,4 βαθμών σημειώθηκε περίπου επτά λεπτά πριν από την ώρα που εμφανίζεται στη χρονική σήμανση του βίντεο ασφαλείας.

Today, a flash flood has swept through markets, settlements, and hydropower projects along the Bhotekoshi River in Timure and Syabrubesi, Gosainkunda Rural Municipality, Rasuwa District, Bagmati Province, Nepal. pic.twitter.com/DWVsGQpRzV — Weather Monitor (@WeatherMonitors) August 26, 2026

Μια αρχική μελέτη δορυφορικών εικόνων της Planet Labs έδειξε ότι κατολίσθηση πάγου και βράχων προκάλεσε πλημμύρα γεμάτη φερτά υλικά στον ποταμό Λέντε, περίπου 20 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του συνοριακού περάσματος Ρασουβαγκάντι μεταξύ Νεπάλ και Κίνας, ανακοίνωσε η νεπαλέζικη Εθνική Αρχή Μείωσης και Διαχείρισης Κινδύνων Καταστροφών στο X.

Το επίσημο κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua μετέδωσε ότι η κατολίσθηση έπληξε το λιμάνι της Γκιρόνγκ, διακόπτοντας δρόμους, επικοινωνίες και συνδέσεις ηλεκτροδότησης στην περιοχή Σιγκάτσε, κοντά στα σύνορα.

Με τεράστιες ποσότητες λασπώδους νερού να κατεβαίνουν από υψόμετρο σχεδόν 2.000 μέτρων, εκδόθηκαν προειδοποιήσεις για πλημμύρες στις πολυπληθείς βόρειες ινδικές πολιτείες Ούταρ Πραντές και Μπιχάρ, οι οποίες συνορεύουν με το Νεπάλ και όπου αρκετοί ποταμοί κατεβαίνουν από τα βουνά προς τις πεδιάδες.

Οι αρχές στο Μπιχάρ ανακοίνωσαν ότι περίπου 5.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από έξι περιοχές και ότι σχεδιάζουν να απομακρύνουν συνολικά 10.000 έως 12.000 ανθρώπους.

This is seriously scary. CCTV footage from Gyirong Port in Tibet, C hina, directly opposite Nepal’s Rasuwa district. This flash flood hit here first and later caused massive havoc in Nepal. Can’t even imagine someone surviving this. Prayers for everyone affected. 🙏 https://t.co/o805P8KGSu pic.twitter.com/31QzZ64aBD — Nikhil saini (@iNikhilsaini) August 26, 2026

A horrific scene of severe flooding at the Rasuwagadhi border point on the Nepal-Tibet border.

The strong currents wreaked havoc across the area, leaving 400 pilgrims and 105 Indian tourists also missing in the Nepal floods.#NepalFloods #Nepal #Rasuwa #FlashFlood #Floods pic.twitter.com/dwAX12Gj7l — Ravi Pandey🇮🇳 (@ravipandey2643) August 26, 2026

Πηγή: ΚΥΠΕ