ΟΥΝΦΙΚΥΠ: «Γέφυρα» μεταξύ των δύο κοινοτήτων οι επισκέψεις σε θρησκευτικούς χώρους

Η οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ των κοινοτήτων και η υπέρβαση της διαίρεσης στην Κύπρο αποτελούν τον διαχρονικό στόχο της ΟΥΝΦΙΚΥΠ κατά τη διευκόλυνση θρησκευτικών επισκέψεων, δήλωσε στο ΚΥΠΕ την Τετάρτη ο εκπρόσωπος Τύπου της Δύναμης, Αλίμ Σιντίκ, με αφορμή την επίσκεψη Τουρκοκυπρίων στο Χαλά Σουλτάν Τεκκέ στη Λάρνακα.

Μιλώντας στο ΚΥΠΕ, ο κ. Σιντίκ ανέφερε ότι χθες, Τρίτη, 80 Τουρκοκύπριοι έφτασαν με δύο λεωφορεία στο Τέμενος Χαλά Σουλτάν Τεκκέ και ότι η διαδικασία διέλευσης και η επίσκεψη πραγματοποιήθηκαν ομαλά, χωρίς προβλήματα.

Ερωτηθείς για αντίστοιχες επισκέψεις Ελληνοκυπρίων σε θρησκευτικούς χώρους στα κατεχόμενα, ο εκπρόσωπος Τύπου της ΟΥΝΦΙΚΥΠ ανέφερε ότι η Δύναμη διευκολύνει θρησκευτικές επισκέψεις και προς τις δύο κατευθύνσεις.

Σε σχέση με τη συγκεκριμένη επίσκεψη, ο κ. Σιντίκ είπε ότι στόχος της διευκόλυνσης τέτοιων επισκέψεων είναι, μεταξύ άλλων, να δίνεται η δυνατότητα πρόσβασης σε χώρους που συνδέονται με την πίστη και την κληρονομιά των ανθρώπων.

«Είναι για να επιτρέψουμε στους ανθρώπους να συνδεθούν με την πίστη και την κληρονομιά τους και να βοηθήσουμε να ξεπεραστεί η διαίρεση στο νησί», είπε.

Κληθείς να σχολιάσει κατά πόσον η πρόσβαση σε θρησκευτικούς χώρους αποτελεί μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης, ο κ. Σιντίκ είπε ότι αυτό αποτελεί διαχρονικά μέρος της αποστολής της ΟΥΝΦΙΚΥΠ.

«Αυτός ήταν πάντα ο στόχος. Ο λόγος που διευκολύνουμε αυτές τις επισκέψεις είναι για να βοηθήσουμε στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ των κοινοτήτων και να ξεπεράσουμε τη διαίρεση», ανέφερε.

Εξάλλου, όπως ανακοίνωσε χθες η ΟΥΝΦΙΚΥΠ, στο πλαίσιο της επίσκεψης, ο Υπεύθυνος πολιτικών υποθέσεων της, Munehiko Harada, δήλωσε ότι η διευκόλυνση της πρόσβασης σε θρησκευτικούς χώρους αποτελεί «ζωτικό μέρος» του έργου της Δύναμης για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης και την ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ των κοινοτήτων.

«Αφορά τη δημιουργία του χώρου ώστε άνθρωποι και από τις δύο κοινότητες να συνδεθούν με την κληρονομιά τους και μεταξύ τους. Όταν συντονίζουμε μια θρησκευτική τελετή ή βοηθούμε στην οργάνωση μιας επίσκεψης, όπως η σημερινή στη Χαλά Σουλτάν Τεκκέ, κάνουμε περισσότερα από το να διευκολύνουμε μια διέλευση. Βοηθούμε να γεφυρωθεί μια διαίρεση που κρατά τις κοινότητες χωρισμένες εδώ και δεκαετίες», ανέφερε.

Από την πλευρά του, ο Αναπληρωτής Ανώτερος Σύμβουλος της Αστυνομίας της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, Paul Slattery, ανέφερε ότι ο ρόλος της Αστυνομίας των Ηνωμένων Εθνών είναι να διασφαλίζει την ασφαλή διεξαγωγή των θρησκευτικών επισκέψεων.

«Από αστυνομικής πλευράς, ο ρόλος μας είναι να διασφαλίζουμε ότι αυτές οι θρησκευτικές εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με ασφάλεια και χωρίς περιστατικά», δήλωσε, προσθέτοντας ότι ο συντονισμός με τις τοπικές αστυνομικές υπηρεσίες και η διαχείριση των διαδικασιών στα σημεία διέλευσης είναι καθοριστικής σημασίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ