Τον περικύκλωσαν με σκούτερ στον Μόλο, τον έριξαν κάτω και τον λήστεψαν – Στο νοσοκομείο 41χρονος

Υπόθεση ληστείας και συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος διερευνά το ΤΑΕ Λεμεσού, μετά από επίθεση που δέχθηκε 41χρονος στην περιοχή του Μόλου, ενώ κινείτο με ηλεκτρικό σκούτερ.

Σύμφωνα με καταγγελία που έγινε στην Αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 12:30 τα ξημερώματα, όταν ο 41χρονος κινείτο με ηλεκτρικό σκούτερ στην περιοχή του Μόλου στη Λεμεσό.

Τέσσερα πρόσωπα, τα οποία επέβαιναν επίσης σε ηλεκτρικά σκούτερ, φέρονται να του επιτέθηκαν, να τον έριξαν στο έδαφος και να του έκλεψαν το σκούτερ, προτού τραπούν σε φυγή.

Από την πτώση ο 41χρονος τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Στη συνέχεια πήρε εξιτήριο.

Το ΤΑΕ Λεμεσού διερευνά υπόθεση συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος και ληστείας, ενώ οι εξετάσεις συνεχίζονται.