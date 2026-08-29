Σενέκης: Στόχος η καταγραφή απόψεων των παραγωγών για ενίσχυση πρωτογενούς τομέα

Στόχος είναι να καταγραφούν οι απόψεις και οι ανάγκες των παραγωγών, ενόψει της αναθεώρησης της νέας αγροτικής πολιτικής, για ενίσχυση του πρωτογενή τομέα, δήλωσε ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Χρίστος Σενέκης, κατά την επίσκεψη του το Σάββατο στη Δημοτική Λαϊκή Αγορά Δερύνειας.

Ταυτόχρονα, αναφέρθηκε και στην υδατική επάρκεια και το ενδεχόμενο αύξησης των ποσοτήτων νερού το αμέσως επόμενο διάστημα.

Ο κ. Σενέκης ανέφερε ότι η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της επαφής που επιδιώκει το Υπουργείο με τους παραγωγούς και τις αγροτικές οργανώσεις.

«Στόχος μας είναι να ακούσουμε τους παραγωγούς μας, τις αγροτικές οργανώσεις, ούτως ώστε να διαμορφώσουμε τις θέσεις και τις προτάσεις που θα διαμορφώσουμε ενόψει της αναθεώρησης της νέας αγροτικής πολιτικής, ούτως ώστε στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προταθούν τέτοιες εισηγήσεις και να δοθούν τέτοια εργαλεία που να ενισχύουν πραγματικά τον πρωτογενή τομέα και να αντιμετωπίσουμε τις σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί μας», δήλωσε.

Ο Υπουργός αναφέρθηκε παράλληλα στη σημασία της ενίσχυσης του γεωργικού κόσμου, αλλά και της λειτουργίας σύγχρονων χώρων όπως η Δημοτική Λαϊκή Αγορά Δερύνειας «ούτως ώστε να υπάρχει αυτή η άμεση επαφή του καταναλωτή με τον παραγωγό».

«Θεωρούμε ότι μέσα από αυτήν την άμεση επαφή ενισχύουμε το εισόδημα του παραγωγού αλλά μειώνουμε και την τελική τιμή για τον καταναλωτή μας», ανέφερε.

Σε ό,τι αφορά την υδατική επάρκεια, ο κ. Σενέκης σημείωσε ότι τα προηγούμενα χρόνια υπήρχαν δυσκολίες και είχαν ληφθεί συγκεκριμένα μέτρα, ενώ χαρακτήρισε τη φετινή χρονιά σχετικά καλή από πλευράς υδατικών αποθεμάτων.

«Φέτος είχαμε σχετικά μια καλή υδατική χρονιά. Βεβαίως, ο σχεδιασμός γίνεται για να υπάρχει υδατική επάρκεια για τα επόμενα χρόνια, όμως αξιολογούμε την κατάσταση ούτως ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε κάποιες αυξημένες ποσότητες για το αμέσως επόμενο διάστημα», κατέληξε ο Υπουργός.

Πηγή: ΚΥΠΕ