Kεραυνός χτύπησε άνδρα στον Κάτω Δρυ - Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο

Kεραυνός χτύπησε άνδρα στον Κάτω Δρυ, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στις 12.45 στην περιοχή του εξωκλησίου του Τιμίου Προδρόμου στον Κατω Δρυ τραυματίστηκε ελαφρά απο πτώση κεραυνού 45χρονος αλλοδαπός, ο οποίος βρισκόταν στη περιοχή με ακόμα δύο πρόσωπα.

Από την πλευρά του, ο ΟΚΥπΥ ανακοίνωσε ότι το άτομο αξιολογείται από τους ιατρούς και τυγχάνει διαφόρων εξετάσεων.

Η κατάσταση της υγείας του σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς είναι καλή και δεν εμπνέει ανησυχία.

Όσον αφορά αναφορές για είσοδο βροχής στο Γ.Ν. Λάρνακας και εγκλωβισμό ατόμων, ο ΟΚΥπΥ σημειώνει ότι αυτό δεν ισχύει, δεν υπήρξε οποιαδήποτε διαρροή από τη στέγη.

Σε εξέλιξη βρίσκονται από το πρωί έντονα καιρικά φαινόμενα σε όλο το νησί.

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