Ελληνικά

| Εnglish
Powered bysponsor logo

Έκτακτη Επικαιρότητα

μόλις τώρα

Τρόμος για γυναίκες στην ελ. Αμμόχωστο: Τους επιτέθηκαν και άρπαξαν τις τσάντες τους - Συνέλαβαν τους φερόμενους «τσαντάκηδες»
| Κύπρος

Τρόμος για γυναίκες στην ελ. Αμμόχωστο: Τους επιτέθηκαν και άρπαξαν τις τσάντες τους - Συνέλαβαν τους φερόμενους «τσαντάκηδες»

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Οι δύο γυναίκες, 30 και 33 ετών, φέρονται να δέχθηκαν επίθεση και να τους έκλεψαν τις τσάντες – Η μία τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Στη σύλληψη τεσσάρων προσώπων ηλικίας 18 έως 22 ετών προχώρησε η Αστυνομία, στο πλαίσιο διερεύνησης δύο υποθέσεων επίθεσης και κλοπής από πρόσωπο στην επαρχία Αμμοχώστου. Οι τέσσερις οδηγήθηκαν σήμερα ενώπιον Δικαστηρίου, το οποίο διέταξε την τετραήμερη κράτησή τους.

Οι δύο υποθέσεις καταγγέλθηκαν στην Αστυνομία από γυναίκες ηλικίας 30 και 33 ετών.

Σύμφωνα με την καταγγελία της 30χρονης, την 1η Σεπτεμβρίου 2026, ενώ βρισκόταν σε δρόμο της επαρχίας Αμμοχώστου, δέχθηκε επίθεση από άγνωστά της πρόσωπα, τα οποία φέρονται να της έκλεψαν την τσάντα.

Η δεύτερη υπόθεση σημειώθηκε γύρω στις 6:15 το πρωί της 2ας Σεπτεμβρίου, με θύμα 33χρονη γυναίκα.

Όπως κατήγγειλε στην Αστυνομία, ενώ βρισκόταν σε στάση λεωφορείου στην επαρχία Αμμοχώστου, δέχθηκε επίθεση από άγνωστά της πρόσωπα, τα οποία φέρονται να την κτύπησαν και να της έκλεψαν την τσάντα.

Η 33χρονη μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ότι έφερε τραύμα στο γόνατο. Αφού έτυχε ιατρικής περίθαλψης, έλαβε εξιτήριο.

Στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων προέκυψε μαρτυρία εναντίον δύο 18χρονων, ενός 20χρονου και ενός 22χρονου, οι οποίοι συνελήφθησαν δυνάμει δικαστικών ενταλμάτων.

Οι τέσσερις οδηγήθηκαν το πρωί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Αμμοχώστου, το οποίο εξέδωσε εναντίον τους διάταγμα τετραήμερης κράτησης.

Την υπόθεση διερευνά ο Αστυνομικός Σταθμός Αγίας Νάπας.

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα