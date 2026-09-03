Τρόμος για γυναίκες στην ελ. Αμμόχωστο: Τους επιτέθηκαν και άρπαξαν τις τσάντες τους - Συνέλαβαν τους φερόμενους «τσαντάκηδες»

Στη σύλληψη τεσσάρων προσώπων ηλικίας 18 έως 22 ετών προχώρησε η Αστυνομία, στο πλαίσιο διερεύνησης δύο υποθέσεων επίθεσης και κλοπής από πρόσωπο στην επαρχία Αμμοχώστου. Οι τέσσερις οδηγήθηκαν σήμερα ενώπιον Δικαστηρίου, το οποίο διέταξε την τετραήμερη κράτησή τους.

Οι δύο υποθέσεις καταγγέλθηκαν στην Αστυνομία από γυναίκες ηλικίας 30 και 33 ετών.

Σύμφωνα με την καταγγελία της 30χρονης, την 1η Σεπτεμβρίου 2026, ενώ βρισκόταν σε δρόμο της επαρχίας Αμμοχώστου, δέχθηκε επίθεση από άγνωστά της πρόσωπα, τα οποία φέρονται να της έκλεψαν την τσάντα.

Η δεύτερη υπόθεση σημειώθηκε γύρω στις 6:15 το πρωί της 2ας Σεπτεμβρίου, με θύμα 33χρονη γυναίκα.

Όπως κατήγγειλε στην Αστυνομία, ενώ βρισκόταν σε στάση λεωφορείου στην επαρχία Αμμοχώστου, δέχθηκε επίθεση από άγνωστά της πρόσωπα, τα οποία φέρονται να την κτύπησαν και να της έκλεψαν την τσάντα.

Η 33χρονη μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ότι έφερε τραύμα στο γόνατο. Αφού έτυχε ιατρικής περίθαλψης, έλαβε εξιτήριο.

Στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων προέκυψε μαρτυρία εναντίον δύο 18χρονων, ενός 20χρονου και ενός 22χρονου, οι οποίοι συνελήφθησαν δυνάμει δικαστικών ενταλμάτων.

Οι τέσσερις οδηγήθηκαν το πρωί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Αμμοχώστου, το οποίο εξέδωσε εναντίον τους διάταγμα τετραήμερης κράτησης.

Την υπόθεση διερευνά ο Αστυνομικός Σταθμός Αγίας Νάπας.