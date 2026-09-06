Μειώθηκε ο αριθμός των ασυνόδευτων ανήλικων: 350 στην Κύπρο, 132 σε κρατικές δομές

Σε λιγότερους από 350 έχει μειωθεί ο αριθμός των ασυνόδευτων ανήλικων μεταναστών στην Κύπρο, από περίπου 1.100 που τελούσαν υπό την κηδεμονία των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας κατά την ίδρυση του Υφυπουργείου Μετανάστευσης. Τα στοιχεία αυτά δόθηκαν σε απάντηση του Υφυπουργείου Μετανάστευσης σε ερώτηση του βουλευτή Λάρνακας Σωτήρη Ιωάννου.

Σύμφωνα με την απάντηση, από την 1η Ιανουαρίου 2026 το Υφυπουργείο Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας ανέλαβε την ευθύνη για τη διαχείριση των δομών και των κέντρων ασυνόδευτων ανηλίκων, ενώ η αρμοδιότητα στέγασης σε οργανωμένες δομές μεταφέρθηκε από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας στο Υφυπουργείο.

Κατόπιν έγκρισης του Υπουργικού Συμβουλίου τον Φεβρουάριο του 2026, η Υπηρεσία Ασύλου προκήρυξε Σχέδιο Κρατικών Ενισχύσεων, στο πλαίσιο του οποίου εγκρίθηκαν ενισχύσεις για έναν χρόνο προς δύο οργανισμούς, τον «Hope for Children» και τη «MetAction». Οι δύο οργανισμοί ήδη στέγαζαν ασυνόδευτους ανηλίκους σε συγκεκριμένα υποστατικά, ενώ βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση και η συνέχιση της συμφωνίας με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης για τη στέγαση ασυνόδευτων ανηλίκων.

Οι οργανισμοί καλύπτουν σήμερα τις ανάγκες στέγασης σε μικρές δομές χωρητικότητας από πέντε έως 15 άτομα η καθεμία. Οι θέσεις φιλοξενίας μειώθηκαν από 396 το 2025 σε 254 στις αρχές Φεβρουαρίου 2026, ενώ τον Αύγουστο που δόθηκε η απάντηση, το Υφυπουργείο στέγαζε στις δομές υπό τη διαχείρισή του 132 ασυνόδευτους ανηλίκους σε όλη την Κύπρο. Οι δομές βρίσκονται κοντά σε αστικά κέντρα, ώστε να διασφαλίζεται η πρόσβαση των ανηλίκων σε νοσοκομεία, σχολεία και θέσεις εργασίας, όπως προβλέπεται από την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Το Υφυπουργείο αναφέρει παράλληλα ότι η στέγαση των ασυνόδευτων ανηλίκων έχει καταστεί διαχειρίσιμη λόγω της μείωσης των παράτυπων ροών και των αφίξεων ασυνόδευτων ανηλίκων. Σημειώνει επίσης ότι έχουν αυξηθεί οι έλεγχοι στις δομές, ενώ, με επιστολή του προς τον Αρχηγό Αστυνομίας, ο Υφυπουργός Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας έχει παράσχει πρόσβαση της Αστυνομίας στις δομές για αντιμετώπιση πιθανών παραβατικών συμπεριφορών, οι οποίες, όπως αναφέρεται, έχουν περιοριστεί σημαντικά.

Όπως αναφέρεται στην απάντηση, οι περιπτώσεις ασυνόδευτων ανηλίκων με παραβατική συμπεριφορά εξετάζονται άμεσα και, όπου είναι εφικτό, προωθούνται ταχείες διαδικασίες επιστροφής. Παράλληλα, οι αιτούντες άσυλο που εισήλθαν στη Δημοκρατία ως ασυνόδευτοι ανήλικοι και έχουν πλέον ενηλικιωθεί εξετάζονται κατά προτεραιότητα.

Σε ό,τι αφορά τη χωροθέτηση των δομών, το Υφυπουργείο υπογραμμίζει ότι η διαχείριση του ζητήματος απαιτεί τη συνέχιση της συνεργασίας με τα κοινοβουλευτικά κόμματα και τις τοπικές αρχές, ώστε να εξευρεθούν λύσεις που να διασφαλίζουν τόσο τις υποχρεώσεις της Δημοκρατίας έναντι των αιτούντων άσυλο όσο και την ασφάλεια των πολιτών και τη δημόσια τάξη.

Πηγή: ΚΥΠΕ