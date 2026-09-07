Κατεχόμενα: Μεγάλη πυρκαγιά στον σκουπιδότοπο στην περιοχή του Κουτσοβέντη – Επηρεάστηκαν 25.000 τ.μ γης (φώτο)

Πυρκαγιά ξέσπασε το πρωί της Κυριακής στον χώρο απόθεσης απορριμμάτων στην περιοχή του Κουτσοβέντη, στα κατεχόμενα, επηρεάζοντας έκταση περίπου 20.000 έως 25.000 τετραγωνικών μέτρων.

Σύμφωνα με τον τ/κ τύπο, οι προσπάθειες κατάσβεσης συνεχίζονταν για ώρες, ενώ στην περιοχή μετέβη τεχνικό κλιμάκιο του λεγόμενου «Τμήματος Προστασίας Περιβάλλοντος» προκειμένου να αξιολογήσει τις επιπτώσεις της φωτιάς και την κατάσταση της εγκατάστασης.

Η νέα πυρκαγιά έφερε εκ νέου στο προσκήνιο τα σοβαρά προβλήματα που καταγράφονται εδώ και χρόνια στη λειτουργία του χώρου, με τις αρμόδιες «αρχές» να παραδέχονται ότι απαιτείται πλέον συνολική και μόνιμη παρέμβαση.

Επιτόπιοι έλεγχοι μετά την πυρκαγιά

Μετά την εκδήλωση της φωτιάς, τεχνική ομάδα με επικεφαλής τον διευθυντή του «Τμήματος Προστασίας Περιβάλλοντος» Γιλμάζ Αλτουντερίμ πραγματοποίησε επιθεώρηση στην περιοχή.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η πυρκαγιά επηρέασε έκταση μεταξύ 20 και 25 χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων, ενώ έγιναν έλεγχοι για τις πιθανές περιβαλλοντικές συνέπειες.

Το «Τμήμα» υποστηρίζει ότι ο χώρος ελέγχεται σε τακτική βάση και ότι οι σχετικές εκθέσεις διαβιβάζονται στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Προειδοποιήσεις για τη λειτουργία του χώρου

Στην ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά την πυρκαγιά καταγράφονται σοβαρές ελλείψεις στη διαχείριση των απορριμμάτων.

Όπως αναφέρεται, σε προηγούμενους ελέγχους είχε διαπιστωθεί ότι τα απόβλητα που απορρίπτονται στον χώρο δεν καλύπτονται με χώμα όπως προβλέπεται, ενώ οι κανόνες και τα πρότυπα λειτουργίας της εγκατάστασης δεν εφαρμόζονται επαρκώς.

Παράλληλα, σε παλαιότερες εκθέσεις είχε επισημανθεί ότι η εγκατάσταση έχει χάσει σε σημαντικό βαθμό τα χαρακτηριστικά οργανωμένου χώρου υγειονομικής ταφής και αντιμετωπίζει κίνδυνο να μετατραπεί ουσιαστικά σε ανεξέλεγκτη χωματερή.

Οι ίδιες εκθέσεις προειδοποιούν για κινδύνους που αφορούν το περιβάλλον, τη δημόσια υγεία και την ασφάλεια, ζητώντας την άμεση έναρξη εργασιών αποκατάστασης.

«Δεν μπορεί να αναβληθεί άλλο η αλλαγή»

Στα κατεχόμενα αναφέρουν ακόμη ότι βρίσκονται στο τελικό στάδιο τεχνικές διαβουλεύσεις με το τουρκικό Υπουργείο Περιβάλλοντος, Αστικοποίησης και Κλιματικής Αλλαγής για τη συνολική αναδιοργάνωση του χώρου.

Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει αποκατάσταση της εγκατάστασης, αλλαγή του μοντέλου λειτουργίας, αναβάθμιση των περιβαλλοντικών προτύπων και δημιουργία σύγχρονου συστήματος διαχείρισης αποβλήτων.

«Η τελευταία πυρκαγιά απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι μια μόνιμη αλλαγή στο Γκιουνγκόρ δεν μπορεί πλέον να αναβληθεί», αναφέρεται στην ανακοίνωση.