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Σε διαθεσιμότητα δύο μέλη της Αστυνομίας στη Λάρνακα – Διερευνώνται υποθέσεις επιθέσεων και πρόκλησης σωματικής βλάβης

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Τα αδικήματα φέρεται να διαπράχθηκαν στις 5 Σεπτεμβρίου 2026 στη Λάρνακα.

Σε διαθεσιμότητα τέθηκαν δύο μέλη της Αστυνομίας, ηλικίας 41 και 48 ετών, με οδηγίες του Αρχηγού Αστυνομίας, κ. Θεμιστού Αρναούτη.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, εναντίον του 41χρονου διερευνάται υπόθεση που αφορά τα αδικήματα της επίθεσης με πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης και της κακόβουλης ζημιάς. Τα αδικήματα φέρεται να διαπράχθηκαν στις 5 Σεπτεμβρίου 2026 στη Λάρνακα.

Παράλληλα, εναντίον του 48χρονου διερευνάται υπόθεση που αφορά το αδίκημα της επίθεσης, η οποία επίσης φέρεται να διαπράχθηκε στις 5 Σεπτεμβρίου 2026 στη Λάρνακα.

Η απόφαση για τη διαθεσιμότητα των δύο μελών λήφθηκε στο πλαίσιο της διερεύνησης των υπόθεσεων.

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