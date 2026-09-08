Παραλίμνι: Υπό πλήρη έλεγχο σε μισή ώρα δασική πυρκαγιά – Μικρή η έκταση που κάηκε

Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε σε μισή ώρα δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα στην τοποθεσία «Αρκοπετάλλινα», εντός των ορίων του Δήμου Παραλιμνίου, στην επαρχία Αμμοχώστου. Η φωτιά έκαψε μικρή έκταση με ακακίες και τα αίτιά της διερευνώνται.

Το Τμήμα Δασών αναφέρει σε ανακοίνωση «ότι σήμερα η ώρα 17:00, εκδηλώθηκε πυρκαγιά στην τοποθεσία 'Αρκοπετάλλινα' εντός των ορίων του Δήμου Παραλιμνίου της επαρχίας Αμμοχώστου».

Προστίθεται πως «η πυρκαγιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο στις 17:30, αφού έκαψε μικρή έκταση από ακακίες».

Στην επιχείρηση κατάσβεσης «συμμετείχαν 5 άτομα του Τμήματος Δασών με 2 πυροσβεστικά οχήματα και 2άτομα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με 1πυροσβεστικό όχημα».

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται.