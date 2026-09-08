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Παραλίμνι: Υπό πλήρη έλεγχο σε μισή ώρα δασική πυρκαγιά – Μικρή η έκταση που κάηκε

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Το Τμήμα Δασών αναφέρει σε ανακοίνωση «ότι σήμερα η ώρα 17:00, εκδηλώθηκε πυρκαγιά στην τοποθεσία 'Αρκοπετάλλινα'  εντός των ορίων του Δήμου Παραλιμνίου της επαρχίας Αμμοχώστου».

Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε σε μισή ώρα δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα στην τοποθεσία «Αρκοπετάλλινα», εντός των ορίων του Δήμου Παραλιμνίου, στην επαρχία Αμμοχώστου. Η φωτιά έκαψε μικρή έκταση με ακακίες και τα αίτιά της διερευνώνται.

Το Τμήμα Δασών αναφέρει σε ανακοίνωση «ότι σήμερα η ώρα 17:00, εκδηλώθηκε πυρκαγιά στην τοποθεσία 'Αρκοπετάλλινα'  εντός των ορίων του Δήμου Παραλιμνίου της επαρχίας Αμμοχώστου».

Προστίθεται πως «η πυρκαγιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο στις 17:30, αφού έκαψε μικρή έκταση από ακακίες».

Στην επιχείρηση κατάσβεσης «συμμετείχαν 5 άτομα του Τμήματος Δασών με 2 πυροσβεστικά οχήματα και 2άτομα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με 1πυροσβεστικό όχημα». 

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται.

 

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