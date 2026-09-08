BrainRocket: Καμπανάκι ΚΕΒΕ για την ανταγωνιστικότητα της Κύπρου – «Δεν πρέπει να θεωρούμε τα πλεονεκτήματά μας δεδομένα

Την ανάγκη για υπεύθυνη και τεκμηριωμένη προσέγγιση σε σχέση με τα δημοσιεύματα για τον περιορισμό ή και την ενδεχόμενη διακοπή των δραστηριοτήτων της BrainRocket στην Κύπρο υπογραμμίζει το ΚΕΒΕ, σημειώνοντας παράλληλα ότι μια εξέλιξη τέτοιου μεγέθους θα πρέπει να αποτελέσει αφορμή για ευρύτερο προβληματισμό γύρω από την ανταγωνιστικότητα της χώρας.

Σε ανακοίνωσή του, το ΚΕΒΕ επισημαίνει ότι, χωρίς επίσημη και ολοκληρωμένη ενημέρωση από την ίδια την εταιρεία, δεν θα ήταν ορθό να εξαχθούν συμπεράσματα για τους λόγους που οδήγησαν στις επιχειρηματικές της αποφάσεις.

Την ίδια ώρα, το Επιμελητήριο τονίζει ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητη, καθώς δημιουργεί την ανάγκη για έναν σοβαρό δημόσιο διάλογο αναφορικά με τις συνθήκες που επικρατούν στην Κύπρο για την προσέλκυση και διατήρηση διεθνών επιχειρήσεων και ταλέντου.

Τα πλεονεκτήματα και οι προκλήσεις

Το ΚΕΒΕ αναγνωρίζει ότι η Κύπρος διαθέτει σημαντικά πλεονεκτήματα ως επιχειρηματικός και επενδυτικός προορισμός, μεταξύ άλλων λόγω της ιδιότητάς της ως κράτους μέλους της ΕΕ, του οικοσυστήματος επαγγελματικών υπηρεσιών, του εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού, της γεωστρατηγικής της θέσης και της ανάπτυξης του τομέα τεχνολογίας και καινοτομίας.

Όπως σημειώνει, η εγκατάσταση και ανάπτυξη σημαντικών διεθνών εταιρειών τα τελευταία χρόνια επιβεβαιώνει τις δυνατότητες της κυπριακής οικονομίας.

Ωστόσο, το Επιμελητήριο προειδοποιεί ότι τα συγκεκριμένα πλεονεκτήματα «δεν μπορούν να θεωρούνται δεδομένα», καθώς ο διεθνής ανταγωνισμός για την προσέλκυση και διατήρηση επιχειρήσεων και ανθρώπινου δυναμικού εντείνεται διαρκώς.

Στο πλαίσιο αυτό, το ΚΕΒΕ θεωρεί ότι θα πρέπει να αξιολογούνται με συνέπεια ζητήματα όπως το λειτουργικό κόστος, το κόστος ενέργειας, η στέγαση, η γραφειοκρατία, η ταχύτητα των διαδικασιών αδειοδότησης και μετανάστευσης, οι υποδομές και η πρόσβαση σε εξειδικευμένο προσωπικό.

Παράλληλα, υπογραμμίζει τη σημασία ενός σταθερού και προβλέψιμου φορολογικού και ρυθμιστικού περιβάλλοντος.

Ζητά διάλογο με Κυβέρνηση και επιχειρήσεις

Το ΚΕΒΕ αναφέρει ότι, στο πλαίσιο της διαχρονικά στενής συνεργασίας του με την Κυβέρνηση, θεωρεί χρήσιμη την από κοινού αξιολόγηση των δεδομένων της συγκεκριμένης περίπτωσης.

Παράλληλα, τάσσεται υπέρ της συνέχισης του ουσιαστικού διαλόγου μεταξύ Κυβέρνησης, Επιμελητηρίου και επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τεχνολογικό και ευρύτερο επιχειρηματικό τομέα.

Στόχος, όπως αναφέρει, θα πρέπει να είναι η έγκαιρη αναγνώριση των προκλήσεων και η διαμόρφωση πρακτικών λύσεων που θα ενισχύουν περαιτέρω την ανταγωνιστικότητα και την ελκυστικότητα της Κύπρου ως επιχειρηματικού και επενδυτικού προορισμού.

Καταλήγοντας, το ΚΕΒΕ σημειώνει ότι μια μεμονωμένη επιχειρηματική απόφαση δεν αναιρεί τη δυναμική και τις προοπτικές της κυπριακής οικονομίας. Ωστόσο, όπως υπογραμμίζει, κάθε τέτοια εξέλιξη αποτελεί αφορμή για προβληματισμό, αξιολόγηση και δράση, ώστε η Κύπρος να παραμείνει ένας σύγχρονος, αξιόπιστος και ανταγωνιστικός προορισμός για διεθνείς και εγχώριες επιχειρήσεις.