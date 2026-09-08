Χειροπέδες σε 21χρονο και 19χρονο για τη ληστεία διανομέα στη Λεμεσό – Του άρπαξαν μηχανάκι και €100

Δύο πρόσωπα ηλικίας 21 και 19 ετών συνελήφθηκαν με δικαστικά εντάλματα και τέθηκαν υπό κράτηση, σε σχέση με υπόθεση ληστείας σε βάρος διανομέα φαγητού που διαπράχθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης σε χωριό της Δυτικής Λεμεσού.

Σύμφωνα με αστυνομική ενημέρωση, προέκυψε μαρτυρία εναντίον των δύο προσώπων μέσα από εξετάσεις που έγιναν από μέλη του Αστυνομικού Σταθμού Επισκοπής και του ΟΠΕ Λεμεσού.

Όπως είχε ανακοινωθεί νωρίτερα, γύρω στις 02:30 τα ξημερώματα της Τρίτης, ενώ ο 25χρονος διανομέας φαγητού οδηγούσε τη μοτοσυκλέτα του στην περιοχή Ερήμης, όταν προσεγγίστηκε από δύο άγνωστα πρόσωπα.

Οι δράστες φέρεται να επιτέθηκαν και να κτύπησαν τον 25χρονο, ενώ στη συνέχεια απέσπασαν τη μοτοσυκλέτα του, καθώς και τσαντάκι μέσης που περιείχε χρηματικό ποσό ύψους €100, και ακολούθως τράπηκαν σε φυγή.

Ο 25χρονος μετέβη στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια έλαβε εξιτήριο.

Κατά την διάρκεια εξετάσεων της Αστυνομίας, η μοτοσυκλέτα του 25χρονου εντοπίστηκε εγκαταλελειμμένη σε ανοικτό οικόπεδο στη Λεμεσό.

Ο Αστυνομικός Σταθμός Επισκοπής συνεχίζει τις εξετάσεις.