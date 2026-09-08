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Χωρίς μεγάλη μεταβολή έκλεισε το ΧΑΚ την Τρίτη

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 319,28 μονάδες, σημειώνοντας οριακή πτώση 0,1%

Σταθεροποιητικές τάσεις επικράτησαν την Τρίτη στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 319,28 μονάδες, σημειώνοντας οριακή πτώση 0,1%, ενώ η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στις €172.391,95.

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 187,60 μονάδες, καταγράφοντας απώλειες 0,09%.

Από τους επιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες, οριακή άνοδο 0,1% κατέγραψε η Εναλλακτική Αγορά. Αντίθετα, η Κύρια Αγορά κατέγραψε ζημιές σε ποσοστό 0,25% και οι Επενδυτικές Εταιρείες 1,71%. Τα Ξενοδοχεία δεν παρουσίασαν μεταβολή. 

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με €131.573,95 (τιμή κλεισίματος €10,50 – άνοδος 0,29%), της Demetra Holdings με €25.991,32 (τιμή κλεισίματος €1,41 – πτώση 1,74%), της Κυπριακής Εταιρείας Τσιμέντων με €5.499 (τιμή κλεισίματος €1,41 - πτώση 0,70%), της ΚΕΟ με €2.978 (τιμή κλεισίματος €3,20 – πτώση 1,23%) και της Louis Plc με €1.398,39 (τιμή κλεισίματος €0,127 - άνοδος 3,25%).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 6 κινήθηκαν ανοδικά, 6 καθοδικά και 2 παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε στις 70.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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