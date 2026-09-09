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Ολονύχτια επιχείρηση στην Παναγιά: Η πυρκαγιά περιορίστηκε σε δύσβατη περιοχή
| Κύπρος

Ολονύχτια επιχείρηση στην Παναγιά: Η πυρκαγιά περιορίστηκε σε δύσβατη περιοχή

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Σε εξέλιξη παραμένει η μάχη με τις φλόγες στην περιοχή «Φονιάς» κοντά στην κοινότητα Παναγιάς της επαρχίας Πάφου, με τις δασοπυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας.

Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες δίνουν οι δασοπυροσβεστικές δυνάμεις του Τμήματος Δασών για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στην τοποθεσία «Φονιάς», πλησίον της κοινότητας Παναγιάς στην επαρχία Πάφου.

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Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση του Τμήματος Δασών, η πυρκαγιά έχει αναχαιτιστεί και περιοριστεί σε δυσπρόσιτο σημείο, όπου συνεχίζουν να επιχειρούν πεζοπόρα τμήματα πυρόσβεσης.

Οι δυνάμεις που βρίσκονται στην περιοχή εργάζονται καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, χρησιμοποιώντας αγωγούς νερού για την πλήρη οριοθέτηση και κατάσβεση των ενεργών εστιών.

Υπενθυμίζεται ότι η φωτιά ξέσπασε σε ιδιωτικά τεμάχια γης σε δασώδη περιοχή κοντά στην Παναγιά, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των δασοπυροσβεστικών δυνάμεων.

Οι προσπάθειες κατάσβεσης συνεχίζονται, ενώ αναμένεται νεότερη ενημέρωση με το πρώτο φως της ημέρας.

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ΠΑΦΟΣΠΥΡΚΑΓΙΑΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ

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