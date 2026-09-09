Ελληνικά

| Εnglish
Powered bysponsor logo

Έκτακτη Επικαιρότητα

μόλις τώρα

Ολονύχτια επιχείρηση στην Παναγιά: Η πυρκαγιά περιορίστηκε σε δύσβατη περιοχή
| Κύπρος

Φωτιά κοντά στην Παναγιά Πάφου: Ισχυρές δυνάμεις επιχειρούν στην περιοχή «Φονιάς» σε ιδιωτικό δάσος

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε δασώδη περιοχή στην τοποθεσία «Φονιάς», πλησίον της κοινότητας Παναγιάς στην επαρχία Πάφου. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις του Τμήματος Δασών, με στόχο τον άμεσο περιορισμό της φωτιάς, η οποία ξέσπασε σε ιδιωτικά τεμάχια γης. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί πληροφορίες για την έκταση της πυρκαγιάς ή για απειλή προς κατοικημένες περιοχές.

Σε κινητοποίηση βρίσκονται δυνάμεις πυρόσβεσης του Τμήματος Δασών μετά από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασώδη περιοχή στην τοποθεσία «Φονιάς», πλησίον της κοινότητας Παναγιάς στην επαρχία Πάφου.

Σύμφωνα με το Τμήμα Δασών, στην περιοχή έχουν αναπτυχθεί ισχυρές επίγειες δυνάμεις, οι οποίες επιχειρούν για την άμεση αντιμετώπιση της πυρκαγιάς και τον περιορισμό της εξάπλωσής της.

Όπως αναφέρεται, η φωτιά εκδηλώθηκε σε ιδιωτικά τεμάχια γης, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί πληροφορίες για την έκτασή της ή για ενδεχόμενο κίνδυνο προς κατοικημένες περιοχές.

Οι προσπάθειες κατάσβεσης βρίσκονται σε εξέλιξη και αναμένεται νεότερη ενημέρωση από το Τμήμα Δασών.

Tags

ΠΑΦΟΣΠΥΡΚΑΓΙΑΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα