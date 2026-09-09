Φωτιά κοντά στην Παναγιά Πάφου: Ισχυρές δυνάμεις επιχειρούν στην περιοχή «Φονιάς» σε ιδιωτικό δάσος

Σε κινητοποίηση βρίσκονται δυνάμεις πυρόσβεσης του Τμήματος Δασών μετά από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασώδη περιοχή στην τοποθεσία «Φονιάς», πλησίον της κοινότητας Παναγιάς στην επαρχία Πάφου.

Σύμφωνα με το Τμήμα Δασών, στην περιοχή έχουν αναπτυχθεί ισχυρές επίγειες δυνάμεις, οι οποίες επιχειρούν για την άμεση αντιμετώπιση της πυρκαγιάς και τον περιορισμό της εξάπλωσής της.

Όπως αναφέρεται, η φωτιά εκδηλώθηκε σε ιδιωτικά τεμάχια γης, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί πληροφορίες για την έκτασή της ή για ενδεχόμενο κίνδυνο προς κατοικημένες περιοχές.

Οι προσπάθειες κατάσβεσης βρίσκονται σε εξέλιξη και αναμένεται νεότερη ενημέρωση από το Τμήμα Δασών.