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Δύο πυρκαγιές στην επαρχία Πάφου: Συναγερμός σήμανε σε Επισκοπή και μεταξύ Παναγιάς και Βρετσιών

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

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Το Τμήμα Δασών συμμετείχε με δύο πυροσβεστικά οχήματα και μία φορητή μονάδα πυρόσβεσης, ενώ η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας συνεισέφερε μία φορητή μονάδα πυρόσβεσης.

 Δύο πυρκαγιές κινητοποίησαν το βράδυ τις αρμόδιες υπηρεσίες στην επαρχία Πάφου, με την Πυροσβεστική Υπηρεσία να επιχειρεί στην περιοχή «Γιοφύρι της Νατάς», στην κοινότητα Επισκοπής, ενώ δεύτερο περιστατικό καταγράφηκε μεταξύ των κοινοτήτων Παναγιάς και Βρετσιών, σε περιοχή επιχειρησιακής ευθύνης του Τμήματος Δασών.

Η πρώτη πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε ξηρά χόρτα, άγρια βλάστηση και καλαμιώνα στην περιοχή «Γιοφύρι της Νατάς», στην κοινότητα Επισκοπής της επαρχίας Πάφου. Η ώρα 17:15 λήφθηκε κλήση για την πυρκαγιά, με την Πυροσβεστική Υπηρεσία να κινητοποιεί συνολικά έξι πυροσβεστικά οχήματα από τους Πυροσβεστικούς Σταθμούς Πάφου.

Η πυρκαγιά κατέκαψε έκταση περίπου έξι δεκαρίων και τέθηκε υπό έλεγχο στις 18:36. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνέδραμαν και άλλες αρμόδιες υπηρεσίες.

Το Τμήμα Δασών συμμετείχε με δύο πυροσβεστικά οχήματα και μία φορητή μονάδα πυρόσβεσης, ενώ η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας συνεισέφερε μία φορητή μονάδα πυρόσβεσης.

Στο έργο της κατάσβεσης συνέδραμε επίσης η Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου με έναν προωθητή γαιών. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η πυρκαγιά φαίνεται να προκλήθηκε από σπινθηρισμούς σε καλώδια της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ). Λίγο αργότερα, στις 19:54, λήφθηκε νέα κλήση για πυρκαγιά μεταξύ των κοινοτήτων Παναγιάς και Βρετσιών, στην επαρχία Πάφου.

Η περιοχή βρίσκεται εντός της επιχειρησιακής ευθύνης του Τμήματος Δασών. Για την αντιμετώπιση του δεύτερου περιστατικού ανταποκρίθηκαν, προς υποστήριξη στην κατάσβεση, οι Πυροσβεστικοί Σταθμοί Υπαίθρου Στρουμπιού και Κελοκεδάρων.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες τέθηκαν σε κινητοποίηση για την αντιμετώπιση και των δύο περιστατικών, με τις δυνάμεις πυρόσβεσης να επιχειρούν για τον περιορισμό και την κατάσβεση των πυρκαγιών.

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