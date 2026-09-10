Ανησυχία στον κλάδο κρέατος για τον αφθώδη πυρετό - «Βαρύ το κόστος των περιορισμών»

Τις επιπτώσεις που προκύπτουν στην εφοδιαστική αλυσίδα και στην εμπορία ζώων από τα προληπτικά μέτρα για τον αφθώδη πυρετό συζήτησε με τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χρίστο Σενέκη, αντιπροσωπεία της Παγκύπριας Ένωσης Εμπορικών Αντιπροσώπων Ζώων και Κρεάτων.

Σε ανακοίνωση του ΚΕΒΕ, στο δυναμικό του οποίου εντάσσεται η Ένωση, αναφέρεται ότι κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν εκτενώς τα προβλήματα και οι σοβαρές προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος, ιδιαίτερα υπό το φως της συνεχιζόμενης κατάστασης που έχει δημιουργηθεί λόγω της εξάπλωσης του αφθώδους πυρετού.

"Η Ένωση ανέδειξε τις σημαντικές επιπτώσεις που βιώνουν οι επιχειρήσεις του κλάδου, οι οποίες επηρεάζονται άμεσα και σε μεγάλο βαθμό από τα περιοριστικά μέτρα και τις δυσκολίες που προκύπτουν στην εφοδιαστική αλυσίδα και στην εμπορία ζώων", σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Η Ένωση τόνισε ότι οι επιχειρήσεις του κλάδου αποτελούν τον πλέον άμεσα επηρεαζόμενο κρίκο της αλυσίδας εμπορίας ζώων και κρέατος, επωμιζόμενες σημαντικές οικονομικές και λειτουργικές συνέπειες από την υφιστάμενη κατάσταση.

Παράλληλα, υπογραμμίστηκε ότι ο κλάδος παραμένει πλήρως προσηλωμένος στην εφαρμογή των ευρωπαϊκών πρωτοκόλλων, των υγειονομικών διαδικασιών και όλων των απαραίτητων μέτρων που αποσκοπούν στη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και της ομαλής λειτουργίας της αγοράς.

Η Παγκύπρια Ένωση Εμπορικών Αντιπροσώπων Ζώων και Κρεάτων ευχαρίστησε την Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος για την εποικοδομητική συζήτηση και την ανταλλαγή απόψεων, εκφράζοντας την ετοιμότητά της να συνεχίσει τη στενή συνεργασία με το Υπουργείο και όλους τους αρμόδιους φορείς, με στόχο την αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο τομέας.

Πηγή: ΚΥΠΕ