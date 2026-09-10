Πέραν των €500 εκατ. για πράσινη και ψηφιακή μετάβαση επιχειρήσεων

Η ανταγωνιστικότητα των κυπριακών επιχειρήσεων περνά μέσα από την πράσινη και την ψηφιακή τους μετάβαση, δήλωσε την Πέμπτη ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Μιχάλης Δαμιανός, σημειώνοντας ότι για την προγραμματική περίοδο 2021-2027 έχουν εξασφαλιστεί πέραν των €500 εκατομμυρίων για σχετικές δράσεις.

Σε χαιρετισμό του στο 1ο Cyprus IT Directors Forum, το οποίο διοργανώνεται στο πλαίσιο του 3ου Cyprus Tech Summit, ο κ. Δαμιανός είπε ότι τα κονδύλια διοχετεύονται σε δράσεις για την επιχειρηματικότητα, τη βιομηχανική ανάπτυξη, την ενεργειακή αναβάθμιση, την κυκλική οικονομία, καθώς και την ψηφιακή αναβάθμιση και τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων.

Μέσα από τις πολιτικές και τα σχέδια χορηγιών του Υπουργείου, πρόσθεσε, στηρίζονται οι επιχειρήσεις ώστε να εκσυγχρονίσουν τις υποδομές και τις διαδικασίες τους και να ενισχύσουν την παραγωγικότητα και την εξωστρέφειά τους.

Παράλληλα, είπε ότι το Υπουργείο εργάζεται για τη διαμόρφωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος που ενθαρρύνει την καινοτομία, προσελκύει επενδύσεις και διευκολύνει τη μετάβαση σε πιο σύγχρονα και βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα.

Ο κ. Δαμιανός ανέδειξε την Τεχνητή Νοημοσύνη, την κυβερνοασφάλεια και το ανθρώπινο δυναμικό ως τρεις από τις βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα οι επιχειρήσεις.

Σε ό,τι αφορά την Τεχνητή Νοημοσύνη, ανέφερε ότι το ζητούμενο δεν είναι μόνο η υιοθέτηση νέων εργαλείων, αλλά η υπεύθυνη αξιοποίησή τους εκεί όπου μπορούν να επιλύσουν πραγματικά προβλήματα, να βελτιώσουν τη λήψη αποφάσεων και να δημιουργήσουν μετρήσιμα αποτελέσματα.

Για την κυβερνοασφάλεια και την ψηφιακή ανθεκτικότητα, σημείωσε ότι, καθώς όλο και περισσότερες λειτουργίες και συναλλαγές γίνονται ψηφιακές, η ασφάλεια αποτελεί πλέον ζήτημα «επιχειρησιακής συνέχειας, εταιρικής διακυβέρνησης και εμπιστοσύνης».

Ως προς το ανθρώπινο δυναμικό, υπογράμμισε ότι καμία ψηφιακή επένδυση δεν μπορεί να αποδώσει χωρίς τις κατάλληλες γνώσεις, τη συνεχή αναβάθμιση δεξιοτήτων και μια κουλτούρα συνεργασίας και προσαρμογής στην αλλαγή.

Οι προκλήσεις αυτές, συνέχισε, συνδέονται άμεσα με τις ανάγκες της μικρής και ανοικτής κυπριακής οικονομίας, για την οποία η παραγωγικότητα, η πρόσβαση στις διεθνείς αγορές και η ταχεία προσαρμογή είναι ζωτικής σημασίας.

Ο Υπουργός αναφέρθηκε επίσης στη συμβολή της τεχνολογίας σε επιμέρους τομείς της οικονομίας, σημειώνοντας ότι στο εμπόριο μπορεί να βελτιώσει την εμπειρία του πελάτη, τη διαχείριση των αποθεμάτων και την εφοδιαστική αλυσίδα, ενώ στη βιομηχανία μπορεί να συμβάλει σε αποδοτικότερες διαδικασίες παραγωγής, στην εξοικονόμηση ενέργειας και πρώτων υλών και στον καλύτερο έλεγχο ποιότητας.

Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ανέφερε ότι η τεχνολογία μπορεί να περιορίσει τα μειονεκτήματα κλίμακας και να ανοίξει νέες προοπτικές ανάπτυξης.

Ο κ. Δαμιανός είπε ακόμη ότι ο ρόλος των Διευθυντών Πληροφορικής εξελίσσεται ραγδαία και δεν περιορίζεται πλέον στη διαχείριση συστημάτων και υποδομών, αλλά αποτελεί ουσιαστικό μέρος της επιχειρηματικής στρατηγικής και της διαδικασίας λήψης αποφάσεων.

«Η Πολιτεία δεν μπορεί και δεν πρέπει να υποκαταστήσει την επιχειρηματική πρωτοβουλία», ανέφερε, προσθέτοντας ότι μπορεί να λειτουργεί ως αρωγός, μειώνοντας εμπόδια, στηρίζοντας ουσιαστικές επενδύσεις και ενισχύοντας τις συνέργειες μεταξύ επιχειρήσεων, τεχνολογικής κοινότητας, ερευνητικών φορέων και δημόσιου τομέα.

Καταλήγοντας, σημείωσε ότι με «όραμα, συνέργειες και επένδυση στη γνώση και την καινοτομία» μπορεί να οικοδομηθεί μια Κύπρος πιο παραγωγική, πιο ανθεκτική και πιο ανταγωνιστική.

Πηγή: ΚΥΠΕ