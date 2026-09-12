Πλημμύρες στον Αρχάγγελο: Σύσκεψη Δημάρχων, «παυσίπονο» μέχρι το 2027 και μετά… έργα!

Ακόμη περισσότερη υπομονή θα χρειαστεί να κάνουν οι κάτοικοι της περιοχής Αρχαγγέλου μέχρι να προχωρήσει η οριστική λύση στα πλημμυρικά προβλήματα, τα οποία επανέρχονται σχεδόν κάθε φορά που σημειώνονται έντονες βροχοπτώσεις ή ισχυρά καιρικά φαινόμενα.

Δρόμοι μετατρέπονται σε ποτάμια, μεγάλες ποσότητες νερού συσσωρεύονται σε σημεία του οδικού δικτύου και κάτοικοι βλέπουν ξανά και ξανά τις περιουσίες και την καθημερινότητά τους να απειλούνται. Το πρόβλημα είναι γνωστό εδώ και χρόνια, ωστόσο η μόνιμη αντιμετώπισή του παραμένει ακόμη στο στάδιο των μελετών.

Οι μελέτες μέχρι το 2027

Σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στον Δήμο Στροβόλου, με τη συμμετοχή των Δήμων Στροβόλου και Λακατάμιας, του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λευκωσίας και εκπροσώπων των κατοίκων, ο ΕΟΑ ενημέρωσε ότι οι υδρολογικές μελέτες αναμένεται να ολοκληρωθούν το αργότερο μέχρι τις αρχές του 2027. Ακολούθως θα πρέπει να εκπονηθούν και οι κατασκευαστικές μελέτες, προτού το έργο μπορέσει να περάσει στο στάδιο της υλοποίησης. Αυτό σημαίνει ότι η περιοχή θα συνεχίσει, τουλάχιστον για το επόμενο διάστημα, να βασίζεται σε προσωρινές παρεμβάσεις και προληπτικά μέτρα.

Η λύση που εξετάζεται προβλέπει τη δημιουργία περισσότερων σημείων απορροής των όμβριων υδάτων προς τον ποταμό, ώστε να μειωθεί η πίεση που δέχεται το υφιστάμενο σύστημα στον Αρχάγγελο και να αποφεύγεται η συσσώρευση μεγάλων ποσοτήτων νερού στους δρόμους.

Κάθε νεροποντή και η ίδια αγωνία

Το πρόβλημα έχει αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία τα τελευταία χρόνια, καθώς κάθε ισχυρή νεροποντή επαναφέρει τις ίδιες εικόνες. Δρόμοι πλημμυρίζουν μέσα σε λίγα λεπτά, οχήματα δυσκολεύονται να κινηθούν, ενώ σε ορισμένα σημεία το νερό φτάνει σε αυλές και εισόδους κατοικιών. Οι κάτοικοι εκφράζουν εδώ και καιρό ανησυχίες για την ασφάλεια της περιοχής και ζητούν λύσεις που να μην περιορίζονται μόνο στη διαχείριση της κρίσης όταν αυτή εκδηλώνεται. Την πρωτοβουλία για τη σύσκεψη ανέλαβε ο Δήμαρχος Στροβόλου Σταύρος Σταυρινίδης, ο οποίος τόνισε την ανάγκη να ληφθούν μέτρα μέχρι την εφαρμογή της τελικής λύσης.

«Παυσίπονο» μέχρι την τελική θεραπεία

Κατά τη σύσκεψη επισημάνθηκε ότι το πλημμυρικό πρόβλημα είναι υπερτοπικό και δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί από έναν Δήμο ή έναν φορέα μεμονωμένα. Για τον λόγο αυτό θεωρείται απαραίτητος ο συντονισμός μεταξύ Στροβόλου, Λακατάμιας και ΕΟΑ, τόσο για τις άμεσες παρεμβάσεις όσο και για την προώθηση της οριστικής λύσης. Οι απόψεις και οι εισηγήσεις των κατοίκων καταγράφηκαν, ωστόσο το βασικό δεδομένο παραμένει το ίδιο. Μέχρι να ολοκληρωθούν οι υδρολογικές και οι κατασκευαστικές μελέτες και να αρχίσουν τα έργα, κάθε νέα ισχυρή βροχόπτωση θα συνοδεύεται από την ίδια αγωνία για το κατά πόσο οι δρόμοι της περιοχής θα μετατραπούν για ακόμη μια φορά σε χειμάρρους.

Μιλώντας στον «Π», ο Δήμαρχος Στροβόλου Σταύρος Σταυρινίδης ανέφερε ότι το πρόβλημα στον Αρχάγγελο είναι γνωστό και απαιτεί συντονισμένη αντιμετώπιση, καθώς υπερβαίνει τα όρια ενός μόνο Δήμου. Όπως σημείωσε, μέχρι να ολοκληρωθούν οι μελέτες και να προχωρήσει η μόνιμη λύση, προτεραιότητα είναι η λήψη μέτρων που θα περιορίσουν τους κινδύνους για τους κατοίκους και τις περιουσίες τους σε περιόδους έντονων βροχοπτώσεων. «Δίνουμε παυσίπονο, μέχρι την τελική θεραπεία», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι απαιτείται στενή συνεργασία Δήμων, ΕΟΑ και κατοίκων ώστε να υπάρξει ουσιαστική και μόνιμη αντιμετώπιση του προβλήματος.