Στο μικροσκόπιο της Βουλής τα πατίνια: Πάνω από 5.000 καταγγελίες και δύο νεκροί φέτος

Ανησυχία εξέφρασαν την Πέμπτη τόσο τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, όσο και υπηρεσίες του κράτους που εμπλέκονται στη ρύθμιση, αλλά και εποπτεία της νομοθεσίας που αφορά στη χρήση συσκευών προσωπικής κινητικότητας (scooters) και ηλεκτροκίνητων ποδηλάτων. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, τους πρώτους οκτώ μήνες φέτος έχουν γίνει 5.141 καταγγελίες ενώ σε τροχαία στα οποία ενεπλάκησαν scooters σημειώθηκαν τέσσερις σοβαροί τραυματισμοί, τρεις ελαφριοί και δύο θάνατοι.

Από πλευράς Βουλευτών εκφράστηκαν ποικίλες απόψεις, που, μεταξύ άλλων, εστιάζουν στην εποπτεία εφαρμογής της νομοθεσίας, στην ανάγκη για δημιουργία κατάλληλων υποδομών, ή ακόμα και στην απαγόρευση χρήσης τέτοιων συσκευών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε στην Επιτροπή η Αστυνομία, ο αριθμός των καταγγελιών όσων χρησιμοποιούν scooters ή ηλεκτρικά ποδήλατα, παρουσιάζει γεωμετρική αύξηση τα τελευταία τρία χρόνια, με τις καταγγελίες να αφορούν κυρίως τη χρήση τους σε μη ενδεδειγμένους χώρους.

Με βάση το δεδομένο αυτό, ο εκπρόσωπος της Αστυνομίας ενώπιον της Επιτροπής σημείωσε ότι λύση στο πρόβλημα θα δοθεί με την εξασφάλιση των απαραίτητων χώρων για χρήση τέτοιων συσκευών, και όχι η εγγραφή τους σε μητρώα. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι, αν υπάρχει ποδηλατόδρομος μέχρι ενός σημείου και μετά σταματά, θα πρέπει να δοθούν εισηγήσεις για εναλλακτικές διαδρομές, επισημαίνοντας και την ανάγκη για συνεργασία με τις τοπικές αρχές για εξεύρεση λύσης.

Όσον αφορά τις καταγγελίες, αυτές ανέρχονταν σε 2.499 το 2024, σε 2.766 το 2025, ενώ φέτος μέχρι και τον Αύγουστο εκτοξεύθηκαν στις 5.141. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, το 2024 καταγράφηκαν δυο τραυματισμοί κατά τη χρήση τέτοιων συσκευών, εκ των οποίων ο ένας σοβαρός, το 2025 ανήλθαν σε 15 οι τραυματισμοί, εκ των οποίων οι έξι σοβαροί, ενώ μέχρι και το τέλος Ιουλίου του 2026 σημειώθηκαν τέσσερις σοβαροί τραυματισμοί, τρεις ελαφριοί, ενώ υπήρχαν και δύο νεκροί στη Λεμεσό.

Όπως αναφέρθηκε, τα περισσότερα περιστατικά σημειώνονται στη Λεμεσό, ενώ ακολουθεί η Λάρνακα. Στην πλειοψηφία τους οι τραυματίες είναι μεταξύ των ηλικιών 25-39, ενώ πέντε είναι κάτω των 18.

Η Αφροδίτη Κοφτερού, Πρώτη Διοικητική Λειτουργός του Υπουργείου Μεταφορών, υπογράμμισε την ανάγκη για καλύτερη εποπτεία της εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας, κάτι για το οποίο εξέφρασε ετοιμότητα η Αστυνομία, αν και ακούστηκαν και θέσεις από πλευράς συνδικαλιστικών οργανώσεων, ότι δε θα πρέπει να ανατεθούν όλες οι ευθύνες στην αστυνομική δύναμη.

Πάντως, η κ. Κοφτερού εξέφρασε και την ετοιμότητα του Υπουργείου να συναινέσει σε τροποποιήσεις της νομοθεσίας, μεταφέροντας και την πρόθεση της Υπουργού να εξεταστεί το θέμα της εγγραφής και ασφάλισης των συσκευών αυτών, επισημαίνοντας, όμως, ότι για να ληφθεί μία τέτοια απόφαση, θα πρέπει να ζυγιστεί το κόστος και το όφελος.

Η κ. Κοφτερού αναφέρθηκε και στο υπό εξέταση διάταγμα κατακράτησης συσκευών σε περίπτωση παραβάσεων της νομοθεσίας, σημειώνοντας ότι αυτό είναι σε διαδικασία διαβούλευσης από τις 26/8. Εξήγησε ότι, εφόσον τεθεί σε εφαρμογή το διάταγμα, θα αποφασιστούν ανάλογα και οι επόμενες ενέργειες.

Από πλευράς Υπουργείου Δικαιοσύνης, ο Φίλιππος Θεοδώρου, συνηγόρησε στο να δοθεί χρόνος για να διαπιστωθεί η αποτελεσματικότητα του διατάγματος, ώστε σε συνάρτηση με αυτό να αξιολογηθεί και η εφαρμογή της νομοθεσίας, ενώ υποστήριξε ότι η ασφάλιση και η εγγραφή των εν λόγω συσκευών, δε θα εξυπηρετήσει ιδιαίτερα.

Επιφυλακτικός παρουσιάστηκε, πάντως, ο Διευθυντής της Ένωσης Δήμων, Μιχάλης Σωκράτους, αναφέροντας ότι είναι πολύ δύσκολο ένας Δήμος να αναλάβει την ευθύνη για κατακράτηση συσκευών, προσθέτοντας παράλληλα ότι οι τροχονόμοι δεν μπορούν να κάνουν έλεγχο στοιχείων στους χρήστες συσκευών, αφού αυτοί δεν είναι υποχρεωμένοι να παρουσιάσουν τα στοιχεία τους στη δημοτική αρχή.

Εξάλλου, σε δηλώσεις του ο Πρόεδρος του Κλάδου Αστυνομικού Σώματος της συντεχνίας Ισότητα, Νίκος Λοϊζίδης, εξέφρασε την άποψη ότι αποτελεσματικοί έλεγχοι μπορούν να γίνουν μόνο με εγγραφή των συσκευών αυτών σε μητρώα και με ασφάλισή τους. Σε αντίθετη περίπτωση, είπε, θα πρέπει να καταργηθεί η χρήση τους.

Παράλληλα, επισημάνθηκε ότι θα πρέπει να διασφαλιστεί και ο έλεγχος στην εισαγωγή τέτοιων συσκευών στην Κύπρο, καθώς, όπως ανέφεραν και Βουλευτές, αλλά και εκπρόσωπος του ΚΕΒΕ, κάποιες από αυτές αναπτύσσουν ταχύτητες έως και 80 χιλιόμετρα ανά ώρα.

Συγκεκριμένα, ο Ζαχαρίας Μανιταράς, Ανώτερος Λειτουργός του ΚΕΒΕ, αναφέρθηκε σε συγκεκριμένη επωνυμία scooter, την οποία αγοράζουν και ανήλικοι, μεταξύ των οποίων και ο 13χρονος γιος του, όπως είπε, η οποία αναπτύσσει μέχρι και 80 χιλιόμετρα ανά ώρα, υπογραμμίζοντας ότι η εισαγωγή τέτοιων συσκευών θα πρέπει να απαγορευθεί. Εξάλλου, ο κ. Μανιταράς εξέφρασε συμφωνία με τις τοποθετήσεις εκπροσώπων της ΟΕΒ.

Εκ μέρους της ΟΕΒ, ο Αλέξανδρος Παπαδόπουλος επισήμανε ότι η Πολιτεία έχει ευθύνη για την έλλειψη υποδομών, σημειώνοντας ότι, όταν ψηφιζόταν η νομοθεσία προ τεσσάρων ετών, ο τότε Υπουργός διαβεβαίωνε ότι υπάρχουν οι απαραίτητες υποδομές. Επιπρόσθετα, υποστήριξε ότι χρειάζεται διαχωρισμός μεταξύ συσκευών ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης, κάτι στο οποίο συμφώνησε και ο Ζήνωνας Σάντης, εκπροσωπώντας την εταιρεία Bolt, που παρέχει scooters προς ενοικίαση στη Λευκωσία, υποστηρίζοντας ότι είναι η μόνη αδειοδοτημένη εταιρεία με υπηρεσίες αυτού του είδους.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής και Βουλευτής του ΕΛΑΜ, Σωτήρης Ιωάννου, σημείωσε ότι η Επιτροπή θα αναμένει την εφαρμογή του διατάγματος και θα επανέλθει για να συνεχίσει τη συζήτηση τον Οκτώβριο. Σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρίαση, ο ίδιος επισήμανε ότι για την εφαρμογή του διατάγματος, οι Δήμοι δηλώνουν αδυναμία και η Αστυνομία καλείται να ανταποκριθεί με ήδη αυξημένα καθήκοντα, εκφράζοντας αμφιβολίες για το κατά πόσο θα μπορέσουν να ανταποκριθούν. Έθεσε, δε, προβληματισμό για το ποιος αναλαμβάνει ευθύνη σε ένα ενδεχόμενο νέο ατύχημα και εξέφρασε ετοιμότητα για «πιο δραστικά μέτρα για αντιμετώπιση αυτής της αναρχίας».

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Χαράλαμπος Πάζαρος, σε δηλώσεις μετά τη συνεδρίαση ξεκαθάρισε ότι δεν τάσσεται υπέρ της κατάργησης ή απαγόρευσης της χρήσης τέτοιων συσκευών και υπογράμμισε την ανάγκη για υποδομές, σωστή εφαρμογή της νομοθεσίας και αποτελεσματικό έλεγχο. Σχετικά με το διάταγμα, είπε ότι είναι προς την ορθή κατεύθυνση και εξέφρασε την ετοιμότητα για νομοθετικές τροποποιήσεις, ενώ επισήμανε και την ανάγκη για περισσότερη εμπλοκή των τοπικών αρχών.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Βαλεντίνος Φακοντής, αναφέρθηκε στη σημασία της χρήσης των συσκευών αυτών ως εναλλακτικού τρόπου μετακίνησης, επισήμανε όμως τα προβλήματα που προκύπτουν, λόγω ανεπαρκούς εποπτείας και δυσκολιών στην αστυνόμευση. «Η έλλειψη κατάλληλων υποδομών, η κυκλοφορία συσκευών που υπερβαίνουν το επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας –σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και τα 60 km/h–, η αλόγιστη στάθμευση, καθώς και η οδήγηση χωρίς τα απαραίτητα διακριτικά και προστατευτικό κράνος, δημιουργούν σοβαρά ζητήματα ασφάλειας», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι είναι απαραίτητο το νομικό πλαίσιο να εφαρμόζεται αποτελεσματικά, και να διασφαλίζεται η δημόσια και οδική ασφάλεια.

Ο Βουλευτής του ΕΛΑΜ, Ανδρέας Παπαχαραλάμπους, υποστήριξε σε δηλώσεις του ότι, εφόσον δεν υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές και μέχρι αυτές να υπάρξουν, θα πρέπει να απαγορευθεί η χρήση τέτοιων συσκευών για λόγους ασφάλειας.

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Χρύσανθος Σαββίδης, εξέφρασε προβληματισμό στις δηλώσεις του για την έλλειψη υποδομών, αλλά ακόμα και για την αδυναμία ελέγχου εφαρμογής της νομοθεσίας. Έθεσε ζήτημα μητρώου εγγραφής των scooters, αλλά και ελέγχου της εισαγωγής τέτοιων συσκευών στην Κύπρο. Ανακοίνωσε, επίσης, ότι θα καταθέσει πρόταση νόμου για ευθύνες στους γονείς σε περίπτωση που οδηγούν ανήλικοι τέτοιες συσκευές, αλλά και για ποινική δίωξη οδηγών ηλικίας 15 και 16 ετών.

Η Βουλευτής του Κινήματος Άλμα, Ειρήνη Χαραλαμπίδου, εξέφρασε τη θέση ότι δεν είναι λύση να απαγορευτεί η χρήση των συσκευών, επισημαίνοντας ότι το πρόβλημα είναι το ίδιο το οδικό δίκτυο και η έλλειψη ποδηλατοδρόμων.

Ο Βουλευτής της Άμεσης Δημοκρατίας, Δημήτρης Σούγλης, έθεσε ζήτημα για πιο αυστηρές νομοθετικές ρυθμίσεις και πιο συστηματικούς ελέγχους, ενώ εισηγήθηκε να εξεταστεί και η κατάργησή της χρήσης των συσκευών αυτών.

Πηγή: ΚΥΠΕ