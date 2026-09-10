Μικρές απώλειες στο ΧΑΚ την Πέμπτη εν μέσω πιέσεων στις διεθνείς αγορές

Με μικρές απώλειες έκλεισε την Πέμπτη το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, εν μέσω επιφυλακτικού κλίματος στις διεθνείς αγορές, που ενισχύθηκε με την απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για αύξηση των επιτοκίων κατά 0,25%. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 317,83 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,22%, ενώ η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στις €83.666,89.

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 186,75 μονάδες, καταγράφοντας απώλειες 0,23%.

Από τους επιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες, πτώση σημείωσαν η Κύρια Αγορά κατά 0,05%, η Εναλλακτική Αγορά κατά 0,68% και οι Επενδυτικές Εταιρείες κατά 0,35%, ενώ τα Ξενοδοχεία παρέμειναν αμετάβλητα.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου, με όγκο συναλλαγών €33.889,24 (τιμή κλεισίματος €10,40, πτώση 0,10%). Ακολούθησαν η Demetra Holdings με €20.733,04 (τιμή κλεισίματος €1,405, πτώση 0,35%), η Τσιμεντοποιία Βασιλικού με €11.865,60 ( τιμή κλεισίματος €5,90, πτώση 1,67%), η Κυπριακή Εταιρεία Τσιμέντων με €7.006,25 (τιμή κλεισίματος €1,40, με πτώση 0,71%), και η Logicom με €2.900 και (κλεισίματος €2,90, άνοδος 0,69%).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, μία κινήθηκε ανοδικά, επτά καθοδικά και τέσσερις παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των περιορίστηκε στις 43.

Εξάλλου, το ΧΑΚ ανακοίνωσε την εισαγωγή, σύμφωνα με το Άρθρο 58(1) του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου, 20.000.000 επιπρόσθετων μετοχών της εισηγμένης εταιρείας «S.N.P Southeast Network Public Ltd», ονομαστικής αξίας €0,01, οι οποίες παραχωρήθηκαν ως αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με τιμή διάθεσης €0,01, στη ΝΕΑ Αγορά του ΧΑΚ.

Οι μετοχές θα καταχωρηθούν ταυτόχρονα και στο Κεντρικό Αποθετήριο και Μητρώο Αξιών του ΧΑΚ, σύμφωνα με τα Άρθρα 10(1) και (3) του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμου.

Η εταιρεία διαπραγματεύεται με κωδικούς ΣΝΠΜ/SNPM και με κωδικό ISIN CY0106281310 και, μετά την εισαγωγή των νέων μετοχών, το εισηγμένο μετοχικό της κεφάλαιο θα ανέλθει σε 26.700.000 μετοχές.

Η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών θα αρχίσει την Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου 2026.

Πηγή: ΚΥΠΕ