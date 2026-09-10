Διαπραγμάτευση για τη συνένωση του Κέντρου: Τρία σενάρια από Νικόλα – Τι αντιπρότεινε ο Καρογιάν

Προσπάθεια για συνεργασία ή και συνένωση του ενδιάμεσου χώρου μέσα από τη διαμόρφωση κοινών θέσεων σε βασικά ζητήματα συμφώνησαν ότι θα καταβάλουν το επόμενο διάστημα οι πρόεδροι του ΔΗΚΟ και της ΔΗΠΑ, αφού πρώτα ενημερώσουν τα συλλογικά όργανα των κομμάτων που εκπροσωπούν και λάβουν το πράσινο φως.

Οι πληροφορίες του «Π» αναφέρουν ότι ο πρόεδρος της ΔΗΠΑ Μάριος Καρογιάν αποδέχθηκε την πρόσκληση του προέδρου του ΔΗΚΟ Νικόλα Παπαδόπουλου για μια πρώτη συνάντηση μετά τις βουλευτικές εκλογές με θέμα συζήτησης την προοπτική συνεργασίας και συνένωσης των κομμάτων του Κέντρου. Η συνάντηση των δύο πολιτικών αρχηγών πραγματοποιήθηκε στα τέλη Ιουλίου και διεξήχθη σε πολύ καλό κλίμα, δήλωσε στον «Π» πηγή που γνωρίζει το θέμα.

Τρεις επιλογές

Ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ έθεσε στο τραπέζι τρεις επιλογές. Η πρώτη πρόταση προβλέπει τη συγχώνευση της ΔΗΠΑ με το ΔΗΚΟ. Δηλαδή, τα στελέχη της ΔΗΠΑ θα προσχωρήσουν στο ΔΗΚΟ και θα ακολουθήσει ένα μεταβατικό στάδιο μέχρι τις προεδρικές εκλογές του 2028 όπου οι σημερινοί πολιτικοί αρχηγοί των δύο κομμάτων θα είναι συμπρόεδροι.

Η δεύτερη πρόταση του Νικόλα Παπαδόπουλου αφορά τη δημιουργία ενός νέου κόμματος που θα συγκροτήσουν τα υφιστάμενα κόμματα του ενδιάμεσου χώρου. Η τρίτη πρόταση προβλέπει τη στενή πολιτική συνεργασία των κομμάτων του Κέντρου, τα οποία θα διατηρήσουν την αυτονομία τους αλλά θα λειτουργήσουν ως ενιαίο μέτωπο στις προεδρικές εκλογές του 2028 και θα διαμορφώνουν κοινές θέσεις σε διάφορα ζητήματα. Επίσης, το ΔΗΚΟ ως το μοναδικό κοινοβουλευτικό κόμμα του ενδιάμεσου χώρου θα προωθεί θέσεις των υπόλοιπων παρατάξεων του Κέντρου στη Βουλή και θα καταθέτει εκ μέρους τους προτάσεις νόμου.

Η αντιπρόταση του Καρογιάν

Οι πληροφορίες του «Π» αναφέρουν ότι ο Μάριος Καρογιάν αντιπρότεινε στον Νικόλα Παπαδόπουλο ένα διαφορετικό μοντέλο συνεργασίας των κομμάτων του ενδιάμεσου χώρου. Συγκεκριμένα, ο κ. Καρογιάν υποστήριξε ότι θα πρέπει σε πρώτο στάδιο να υπάρξει συνεργασία σε επίπεδο ομάδων παραγωγής πολιτικής για τη διαμόρφωση κοινών θέσεων. Ο πρόεδρος της ΔΗΠΑ υποστήριξε ότι οι πολίτες δεν ενδιαφέρονται είτε για ποιος θα είναι ο πρόεδρος του νέου κόμματος είτε για τη μορφή της συνεργασίας που θα συνάψουν τα κόμματα του Κέντρου. Αντίθετα, όπως υπογράμμισε, οι πολίτες ενδιαφέρονται για τα καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν και αναμένουν να ακούσουν λύσεις.

Προεδρικές εκλογές

Ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ εξέφρασε κάποιες αμφιβολίες για το κατά πόσο η οδός της συνεργασίας των ομάδων παραγωγής πολιτικής μπορεί να οδηγήσει σε σύντομο χρονικό διάστημα στο επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Τόνισε δε ότι ήδη άρχισαν οι διεργασίες για τις προεδρικές εκλογές και ενδεχομένως τα κόμματα του Κέντρου να μην προλάβουν να διαμορφώσουν κοινό μέτωπο μέχρι το 2028.

Βέβαια, ο κ. Καρογιάν επιχείρησε να αποσυνδέσει τις επερχόμενες προεδρικές εκλογές από την προσπάθεια συνεργασίας ή και συνένωσης του ενδιάμεσου χώρου. Επέμεινε δε ότι η συνεργασία του ενδιάμεσου χώρου θα πρέπει χτιστεί μέσα από κοινές πολιτικές σε βασικά ζητήματα ώστε να βασίζεται σε γερές βάσεις. Ως εκ τούτου, ο κ. Παπαδόπουλος αποδέχθηκε την εισήγηση του προέδρου της ΔΗΠΑ και οι δύο πολιτικοί αρχηγοί συμφώνησαν ότι θα αρχίσει η συνεργασία σε επίπεδο ομάδων παραγωγής πολιτικής.

Κατά τη συνάντηση οι πρόεδροι του ΔΗΚΟ και της ΔΗΠΑ συμφώνησαν ότι θα ενημερώσουν τα συλλογικά όργανα των κομμάτων που εκπροσωπούν για αυτή την εξέλιξη στο θέμα της συνεργασίας του ενδιάμεσου χώρου και θα πραγματοποιήσουν νέα συνάντηση τον Σεπτέμβριο. Οι πληροφορίες του «Π» αναφέρουν ότι ο Νικόλας Παπαδόπουλος θα ενημερώσει τη Γραμματεία τις επόμενες ημέρες, ενώ ο Μάριος Καρογιάν ενημέρωσε ήδη τα αρμόδια σώματα της ΔΗΠΑ.

Επιμένει το ΔΗΚΟ

Υπενθυμίζεται ότι η ιδέα της συνένωσης του ενδιάμεσου χώρου επανήλθε στο προσκήνιο μετά από σχετική εισήγηση του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του ΔΗΚΟ Πανίκου Λεωνίδου κατά το Πολιτικό Συνέδριο του κόμματος τον Μάρτιο του 2025. Ακολούθησε μια προσπάθεια επίτευξης αυτού του στόχου και έγιναν κρούσεις προς τις ηγεσίες της ΔΗΠΑ, της ΕΔΕΚ και του Κινήματος Οικολόγων χωρίς θετικό αποτέλεσμα. Η ιδέα επανήλθε το βράδυ των βουλευτικών εκλογών, με τον πρόεδρο του ΔΗΚΟ να δηλώνει ότι θα αναλάβει πρωτοβουλία για συνένωση του ενδιάμεσου χώρου.

ΕΔΕΚ και Κίνημα Οικολόγων

Οι πληροφορίες του «Π» αναφέρουν ότι ούτε αυτή τη φορά υπήρξε θερμή ανταπόκριση από τις ηγεσίες της ΕΔΕΚ και του Κινήματος Οικολόγων. Τα δύο κόμματα υπέστησαν οδυνηρή ήττα στις βουλευτικές εκλογές και βρίσκονται σε πορεία εσωκομματικών εκλογών.

Πρόσφατα στην ΕΔΕΚ εκλέχθηκε νέα πρόεδρος η Σοφία Χριστοδούλου Μακρή για το υπόλοιπο της θητείας του Νίκου Αναστασίου, ο οποίος παραιτήθηκε τον περασμένο Ιούλιο. Δηλαδή τον Δεκέμβριο θα διεξαχθεί Εκλογικό Συνέδριο και θα εκλεγεί η νέα ηγεσία και τα μέλη των συλλογικών οργάνων. Ίσως τότε η ηγεσία της ΕΔΕΚ να μπορέσει να εισέλθει σε διάλογο για ενδεχόμενη συνεργασία του ενδιάμεσου χώρου. Ωστόσο αναμένεται να θέσει το θέμα ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ κατά τη συνάντηση που θα έχει με τη νέα πρόεδρο της ΕΔΕΚ την ερχόμενη βδομάδα.

Εντός του φθινοπώρου θα πραγματοποιηθεί και το Εκλογικό Συνέδριο του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών όπου θα προκύψει και η νέα ηγεσία του κόμματος. Θεωρείται αδύνατη οποιαδήποτε συζήτηση για συνεργασία στον ενδιάμεσο χώρο πριν το Εκλογικό Συνέδριο αφού η ηγεσία έδωσε παραίτηση μετά τις βουλευτικές εκλογές και δεν νομιμοποιείται να λάβει αποφάσεις που θα δεσμεύουν την επόμενη ηγετική ομάδα.